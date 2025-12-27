केरल की राजनीति में सियासी घमासान, जमात-ए-इस्लामी के मुद्दे पर भाजपा ने UDF और कांग्रेस को घेरा
केरल की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने जमात-ए-इस्लामी के मुद्दे पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल की राजनीति में चुनावी समीकरणों को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। सत्तारूढ़ माकपा के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस-नेतृत्व वाले यूडीएफ पर जमात-ए-इस्लामी और उसकी राजनीतिक इकाई वेलफेयर पार्टी से कथित नजदीकी को लेकर तीखा हमला बोला है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की कांग्रेस और यूडीएफ ऐसे गठजोड़ कर केरल ही नहीं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डाल रहे हैं।
कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को घुसपैठ की अनुमति नहीं देना चाहिए
फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को लोकतांत्रिक संस्थाओं और मीडिया में घुसपैठ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ऐसे प्रयासों का विरोध जरूरी है।
उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में पीएफआई से जुड़े एसडीपीआई द्वारा कुछ जगहों पर यूडीएफ को समर्थन दिए जाने और जमात-ए-इस्लामी समर्थित वेलफेयर पार्टी की भूमिका को लेकर विवाद तेज है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
