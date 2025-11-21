'सभी 140 विधायक मेरे...', कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलों के बीच शिवकुमार का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा है। राज्य सरकार के डिप्टी सीएम कल अचानक अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे। दावा किया गया कि वह यहां पर पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे।

हालांकि, आज डीके शिवकुमार बेंगलुरु में नजर आए। यहां पर जब वह मीडिया से मुखातिब हुए, तो उनसे राज्य में CM पद को लेकर चल रही अटकलों पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस 140 विधायक हैं और सभी सीएम और मंत्री बनने के लायक हैं।

'इसमें कुछ गलत नहीं' मीडिया से बात करते हुए राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि ग्रुप बनाना मेरे खून में नहीं है। सभी 140 MLA मेरे MLA हैं। CM ने तय किया कि वह सरकार कैबिनेट में फेरबदल करेंगे। इसलिए वे सभी मंत्री बनने में दिलचस्पी रखते हैं। यह स्वाभाविक है कि वे दिल्ली जाकर नेताओं से मिलेंगे। मैं और क्या कह सकता हूं, उन्हें पूरा अधिकार है।

डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं किसी को नहीं ले गया। इन विधायकों में से कुछ लोग खरगे साहब से मिले। वे सीएम से भी मिले। यह उनकी ज़िंदगी है। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं है वे अपनी मर्जी से जा रहे हैं और अपना चेहरा दिखा रहे हैं। वे अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते थे कि वे सबसे आगे हैं, काम कर सकते हैं और उन्हें जिम्मेदारी चाहिए।