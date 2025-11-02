Language
    सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार बनें मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मंत्री ने ऐसा क्यों कहा?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:34 PM (IST)

    कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। एक मंत्री ने कहा कि डीके शिवकुमार ने पार्टी के लिए बहुत काम किया है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। इस बयान से राजनीतिक माहौल गरमा गया है और कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं।

    सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'नवंबर क्रांति' की अटकलों को खारिज करते हुए, कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने रविवार को कहा कि उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं और उनकी इच्छा है कि 2028 में सिद्धारमैया के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह पदभार संभालें।

    नवंबर में कांग्रेस सरकार के अपने पांच साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंचने पर राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं हो रही हैं, जिसे कुछ लोग 'नवंबर क्रांति' कह रहे हैं।

    आवास मंत्री खान ने एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा, "मैंने कहा है कि कोई क्रांति नहीं है। सिद्धारमैया 2028 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।"

    सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे सीएम- खान

    शिवकुमार के समर्थकों द्वारा यह नारा लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर कि उनका नेता ही अगला मुख्यमंत्री होगा, उन्होंने कहा, "उनके समर्थकों की ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है। शिवकुमार भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। 2028 तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और सिद्धारमैया के बाद शिवकुमार बनेंगे।"

    उन्होंने आगे कहा, "शिवकुमार ने भी पार्टी की सेवा की है और काम किया है। उनकी और सिद्धारमैया की वजह से ही आज हमारे (कांग्रेस के) पास विधानसभा में 140 सीटें हैं।"

    2028 तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे- खान

    "उनकी (डीके शिवकुमार) भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। हम भी चाहते हैं कि सिद्धारमैया के बाद शिवकुमार मुख्यमंत्री बनें।" उन्होंने आगे कहा, "2028 तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद शिवकुमार।"

    राज्य के राजनीतिक हलकों में, खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में, पिछले कुछ समय से इस साल के अंत में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच हुए समझौते का हवाला दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में कहा था कि वह कांग्रेस आलाकमान के फैसले के अधीन, पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे।

    मंत्री खान ने कहा कि इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें भाजपा द्वारा लगाई जा रही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। यह उनकी पार्टी के भीतर गुटबाजी को छिपाने के लिए रची गई है।

