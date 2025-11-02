सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार बनें मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मंत्री ने ऐसा क्यों कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'नवंबर क्रांति' की अटकलों को खारिज करते हुए, कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने रविवार को कहा कि उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं और उनकी इच्छा है कि 2028 में सिद्धारमैया के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह पदभार संभालें।

नवंबर में कांग्रेस सरकार के अपने पांच साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंचने पर राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं हो रही हैं, जिसे कुछ लोग 'नवंबर क्रांति' कह रहे हैं। आवास मंत्री खान ने एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा, "मैंने कहा है कि कोई क्रांति नहीं है। सिद्धारमैया 2028 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।" सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे सीएम- खान शिवकुमार के समर्थकों द्वारा यह नारा लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर कि उनका नेता ही अगला मुख्यमंत्री होगा, उन्होंने कहा, "उनके समर्थकों की ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है। शिवकुमार भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। 2028 तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और सिद्धारमैया के बाद शिवकुमार बनेंगे।"