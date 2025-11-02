Bihar Politics: बिहार में वोटिंग से पहले RJD नेता गिरफ्तार, राजनीतिक सरगर्मियां तेज
मधुबनी में बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले राजद जिलाध्यक्ष बीर बहादुर राय की गिरफ्तारी से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। उन पर दस साल पहले एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके चलते न्यायालय ने वारंट जारी किया था। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर हुई है, जबकि लोग इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। बिहार चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए अब चार दिन शेष बचे हैं। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोट किया जाएगा।
बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के पहले मोकामा मर्डर से राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है।
वहीं, आज आईएनडीआईए गठबंधन के मधुबनी जिला संयोजक व झंझारपुर राजद जिलाध्यक्ष बीर बहादुर रॉय को फुलपरास थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के उनके न्यायालय से वारंट निर्गत था। वीर बहादुर राय फुलपरास थाना क्षेत्र के जगतपुर निवासी हैं। लगभग दस वर्ष पूर्व गांव की ही एक महिला ने बीर बहादुर राय सहित अन्य लोगों के विरुद्ध कथित तौर पर दुराचार का आरोप लगाते हुए न्यायालय में मामला दर्ज कराया था।
इधर राजद जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल गई। लोग इसे विभिन्न तरीके से देख रहे हैं और इस कार्यवाही के समय पर सवाल उठाते हुए कथित तौर पर राजनीति से प्रेरित भी बता रहे है।
फुलपरास डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि पुराना मामला गंभीर धाराओं में लंबित था। न्यायालय ने वारंट निर्गत किया हुआ था, जिसके आलोक में गिरफ्तारी की गई है।
वे किसी राजनीतिक दल से हैं या नहीं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है मगर यह न्यायालय के द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर कार्रवाई की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।