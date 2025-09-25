Language
    'राहुल गांधी जवान बहन को चौराहे पर चूमते हैं', कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस नेता पर बड़ा हमला

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:37 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शाजापुर में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अपनी जवान बहन को चौराहे पर चुंबन करते हैं। विजयवर्गीय ने इसे संस्कारों का अभाव बताया और कहा कि बीजेपी उस संस्कृति से है जहां बहन के घर का पानी तक नहीं पीते। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और शाजापुर विधायक अरुण भीमावत भी शामिल थे।

    बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर हमला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को शाजापुर में भाजपा द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। यहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जवान बहन को भी चौराहे पर चुंबन करते हैं।

    बीजेपी नेता ने आगे कहा कि जबकि हम उस संस्कृति के लोग हैं, जहां बहन के घर का पानी तक नहीं पीते। मेरे पिताजी घर से पानी का लोटा तक लेकर जाते थे। पर वे चुंबन करते हैं।

    'ये संस्कारों का अभाव है'

    राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन है, जो अपनी जवान बहन-बेटी को बीच चौराहे पर चुंबन करता है। ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं।

    कार्यक्रम में कौन-कौन लोग हुए शामिल?

    इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, शाजापुर विधायक अरुण भीमावत के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी भी शामिल रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नवरात्र में मां राजराजेश्वरी मंदिर भी पहुंचे और यहां पर माता का पूजन किया।

