    'मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं...', जीतू पटवारी के बयान पर विवाद; भाजपा ने साधा निशाना

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:39 PM (IST)

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के 'मैं खुद वनवास भुगत रहा हूं' बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता ...और पढ़ें

    पटवारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान पर विवाद हो गया है। इंदौर पहुंचे पटवारी ने कार्यकर्ताओे से बातचीत में कह दिया कि मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं। उनके इस बयान को भाजपा ने लपक लिया है और कांग्रेस पर हमला बोला है।

    दरअसल जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'भैया, मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं।' उनके इस बयान पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती, तो उसे वनवास ही लगता है।

    भाजपा ने बोला हमला

    भाजपा ने जीतू पटवारी पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को वनवास पर भेजने का आरोप लगाया और कहा कि पटवारी के नेतृत्व से प्रदेश के कई नेता नाराज हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। हालांकि पटवारी की तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

    उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल को सोमवार को जिला कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने कोरोनाकाल में धरना देने के मामले में इन सभी को दोषमुक्त कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एमपी-एमएलए) देवकुमार ने यह फैसला सुनाया।

    अभिभाषक जय हार्डिया और सौरभ मिश्रा ने बताया कि आरोप था कि 13 जून 2020 को कोविडकाल में नागरिकों को हो रही परेशानी के चलते तीनों तत्कालीन विधायकों ने राजवाड़ा स्थित अहिल्या प्रतिमा के पास धरना दिया था।