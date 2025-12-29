'मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं...', जीतू पटवारी के बयान पर विवाद; भाजपा ने साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान पर विवाद हो गया है। इंदौर पहुंचे पटवारी ने कार्यकर्ताओे से बातचीत में कह दिया कि मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं। उनके इस बयान को भाजपा ने लपक लिया है और कांग्रेस पर हमला बोला है।

दरअसल जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'भैया, मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं।' उनके इस बयान पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती, तो उसे वनवास ही लगता है।

भाजपा ने बोला हमला भाजपा ने जीतू पटवारी पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को वनवास पर भेजने का आरोप लगाया और कहा कि पटवारी के नेतृत्व से प्रदेश के कई नेता नाराज हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। हालांकि पटवारी की तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल को सोमवार को जिला कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने कोरोनाकाल में धरना देने के मामले में इन सभी को दोषमुक्त कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एमपी-एमएलए) देवकुमार ने यह फैसला सुनाया।