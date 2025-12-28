Language
    हुमायूं की पार्टी अब बंगाल में 182 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव, ओवैसी को गठबंधन में शामिल होने का दिया न्योता

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक और जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने आगामी विधानसभा (विस) चुनाव के लिए अपनी रणनीति और आक्रामक ...और पढ़ें

    Hero Image

    हुमायूं की पार्टी अब बंगाल में 182 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक और जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने आगामी विधानसभा (विस) चुनाव के लिए अपनी रणनीति और आक्रामक कर दी है।

    शनिवार को कबीर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी अब 135 के बजाय राज्य की 182 विस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हुमायूं का मुख्य उद्देश्य भाजपा को रोकना और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देना है।

    स्पष्ट किया कि वे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) के साथ हाथ मिला रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है।

    गठबंधन की आधिकारिक घोषणा के लिए उन्होंने 31 दिसंबर तक का समय तय किया है। भरतपुर के विधायक कबीर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो उन्हें गद्दार कह रहे हैं, उन्होंने खुद मुस्लिम समुदाय और वक्फ संपत्ति के मुद्दों पर जनता के साथ धोखा किया है।

