'काश इंदिरा गांधी से जान पाते राहुल गांधी', RSS पर दिए बयान को लेकर ये क्या बोले गिरिराज सिंह

गिरिराज ने कहा कि भारत की प्रशंसा करने के बजाय, राहुल विदेश जाकर भारत को गाली दे रहे हैं और चीन की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह चीन के पैसे पर पल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए जो भारत से बाहर जाकर भारत की आलोचना करते हैं।

On Rahul Gandhi's remark on RSS, Union Minister Giriraj Singh says "...If there is any technology to go to his grandmother and ask her about the role of RSS, then go and ask or look in the pages of history. To know about RSS, Rahul Gandhi will have to take many…