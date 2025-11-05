SIR से जुड़े किसी तरह के संदेह पर अब सीधे BLO से कर सकेंगे बात, इस नंबर पर करना होगा कॉल  

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक नई आनलाइन सेवा शुरू की है, जिसमें सिर्फ एक संदेश भेजना होगा, उसके बाद तो बीएलओ खुद ही आपको फोन करेगा और आपके संदेह या सवालों का जवाब देगा।

इस सेवा को बुक-ए-काल विद बीएलओ नाम दिया गया है। जो आयोग से जुड़े ईसीआईनेट एप पर मौजूद है। आयोग ने इसके साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा को अपग्रेड किया है, जिसमें कोई भी एसटीडी के साथ 1950 डायल कर किसी तरह से मदद हासिल कर सकता है।

SIR के बीच शुरू हुई सुविधा आयोग ने इन दोनों सुविधाओं को 12 राज्यों में शुरू हुए दूसरे चरण के एसआईआर के बीच शुरू की है। चुनाव आयोग के मुताबिक यह सुविधा उन लोगों के लिए मददगार होगी, जो नौकरी या रोजगार के चलते अपने घरों पर सुबह-शाम ही आते है। ऐसे में वे ईसीआइनेट के जरिए बीएलओ को संदेश भेजकर संपर्क कर सकते है।