    SIR से जुड़े किसी तरह के संदेह पर अब सीधे BLO से कर सकेंगे बात, इस नंबर पर करना होगा कॉल  

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:50 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए 'बुक-ए-कॉल विद बीएलओ' नामक एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इसके माध्यम से, मतदाता एक संदेश भेजकर बीएलओ से सीधे बात कर सकते हैं और मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 को भी अपग्रेड किया गया है। यह सुविधा एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान शुरू की गई है।

    SIR से जुड़े किसी तरह के संदेह पर अब सीधे BLO से कर सकेंगे बात (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक नई आनलाइन सेवा शुरू की है, जिसमें सिर्फ एक संदेश भेजना होगा, उसके बाद तो बीएलओ खुद ही आपको फोन करेगा और आपके संदेह या सवालों का जवाब देगा।

    इस सेवा को बुक-ए-काल विद बीएलओ नाम दिया गया है। जो आयोग से जुड़े ईसीआईनेट एप पर मौजूद है। आयोग ने इसके साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा को अपग्रेड किया है, जिसमें कोई भी एसटीडी के साथ 1950 डायल कर किसी तरह से मदद हासिल कर सकता है।

    SIR के बीच शुरू हुई सुविधा

    आयोग ने इन दोनों सुविधाओं को 12 राज्यों में शुरू हुए दूसरे चरण के एसआईआर के बीच शुरू की है। चुनाव आयोग के मुताबिक यह सुविधा उन लोगों के लिए मददगार होगी, जो नौकरी या रोजगार के चलते अपने घरों पर सुबह-शाम ही आते है। ऐसे में वे ईसीआइनेट के जरिए बीएलओ को संदेश भेजकर संपर्क कर सकते है।

    शत-प्रतिशत गणना फार्म हो चुके हैं प्रिंट, घर-घर जाकर वितरण शुरू

    आयोग ने बुधवार को दावा किया है कि देश के जिन नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण का काम शुरू किया गया है, उन सभी राज्यों में गणना फार्मों का शत-प्रतिशत प्रिंट हो चुके है। साथ ही इनका घर-घर वितरण भी शुरू कर दिया गया है। जो चार दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान गणना फार्मों को भरने और जुटाने का काम होगा। 

