'वो CM के लायक नहीं', सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के आरोप पर गौरव गोगोई का पलटवार; असम में चरम पर सियासी पारा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:16 PM (IST)

    कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के 'पाकिस्तानी एजेंट' वाले बयान की आलोचना की है। गोगोई ने कहा कि सरमा मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हैं। सरमा ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका ध्यान जुबीन गर्ग की मौत के मामले पर है और वे सही समय पर एसआईटी रिपोर्ट जारी करेंगे। उन्होंने गोगोई की पत्नी के संबंध में भी जांच की बात कही।

    सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के आरोप पर गौरव गोगोई का पलटवार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के 'पाकिस्तानीएजेंट' वाले बयान पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कड़ा जवाब दिया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि ऐसे बयान साबित करते हैं कि सरमा अब मुख्यमंत्री पद संभालने के योग्य नहीं हैं।

    गोगोई ने कहा कि सरमा का यह आरोप उस दिन लगाया गया जब असम के दिवंगत गायक-कलाकार जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रॉय रॉय बिनाले' रिलीज हुई थी। उन्होंने कहा, "जब पूरा असम गर्ग को अंतिम बार पर्दे पर देख रहा था, तब मुख्यमंत्री सत्ताखोने के डर में ऐसे बयान दे रहे थे।"

    सीएम सरमा का पलटवार

    मुख्यमंत्री सरमा ने मोरीगांव में पत्रकारों से कहा कि वे सही समय जानते हैं औ अभी उनका पूरा ध्यान जुबीन गर्ग की मौत के मामले पर है। उन्होंने कहा, "आप चाहे हैं कि मैं अभी SIT रिपोर्ट जारी कर दूं ताकि आप कह सकें कि मै मुद्दा भटका रहा हूं। लेकिन मैं सही समय का इंतजार करूंगा।"

    उन्होंने यह भी दोहराया कि SIT ने पाकिस्तान के नागरिक अली तौकीर शेख और उसके सहयोगियों की भारत-विरोधी गतिविधियों की जांच की थी, जिनका संबंध गोगोई की पत्नी से बताया गया है। यह रिपोर्ट 10 सितंबर को सरकार को सौंपी जा चुकी है।

    10 दिसंबर तक चार्जशीट होगी दाखिल

    मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल असम के लोग जुबीन गर्ग के लिए न्याय चाहते हैं और इसी पर सरकार का पूरा ध्यान है। उन्होंने कहा, "10 दिसंबर तक जुबीन गर्ग केस की चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। उसके बाद मैं गौरव गोगोई पर ध्यान दूंगा। मेरी नजर लक्ष्य पर है।"

    कैसे हुई थी जुबीन गर्ग की मौत?

    गौरतलब है कि जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने CID की एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाई है। उनकी आखिरी फिल्म 'रॉय रॉय बिनाले' शुक्रवार को असम और देश के कई शहरों में रिलीज हुई।

