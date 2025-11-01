'जिम्मेदार लोगों के खिलाफ...', आंध्र प्रदेश मंदिर हादसे के बाद क्या बोले सीएम चंद्रबाबू नायडू?

Language
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ के कारण 9 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दुख जताया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने पुलिस को सूचित नहीं किया था। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

     आयोजकों ने पुलिस या स्थानीय अधिकारियों को घटना की जानकारी नहीं दी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। इस घटना पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गहरा दुख व्यक्त किया है और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है।

    सीएम नायडू ने कहा कि आयोजकों ने पुलिस या स्थानीय अधिकारियों को घटना की जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, 'यह बेहद दुखद है कि भगदड़ में निर्दोष लोगों की जान चली गई। मैं मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण एक निजी व्यक्ति ने करवाया था और कार्तिक एकादशी के कारण वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे।'

    सीएम ने कार्रवाई की कही बात

    नायडू ने कहा, 'दुर्भाग्य से आयोजकों ने पुलिस या स्थानीय अधिकारियों को इस घटना की जानकारी नहीं दी। अगर उन्होंने हमें सूचित किया होता, तो हम पुलिस सुरक्षा प्रदान करते और भीड़ को नियंत्रित करते। इस समन्वय की कमी के कारण नौ लोगों की जान चली गई और पांच घायल हो गए।'

    उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी की भी जान न जाए, लेकिन निजी कार्यक्रमों में ऐसी घटनाओं का होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    बता दें कि वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार को हुई भगदड़ के कारण 9 लोगो की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मंदिर पहली मंजिल पर स्थित था, जहां जाने के लिए लोग सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। तभी लोहे की रेलिंग टूट गई और कोने में खड़े लोग नीचे गिर गए। इससे लोग घबरा गए और हादसा हो गया।

