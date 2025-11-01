Language
    सीढ़ियों की रेलिंग टूटी और फिर... आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री ने बताई मंदिर में भगदड़ की वजह

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:23 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक निजी मंदिर में भगदड़ मचने से नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें आठ महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, यह हादसा सीढ़ियों के पास लगी लोहे की ग्रिल गिरने के कारण हुआ, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायडू ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं।

    लिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने 9 मौतों की पुष्टि की (फोटो: पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार को एक मंदिर में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 8 महिलाएं हैं। इसके पहले श्रीकाकुलम के जिला कलेक्टर स्वप्निल दिनकर पुंडकर ने मृतकों की संख्या 10 बताई थी।

    हालांकि बाद में श्रीकाकुलम के पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने 9 मौतों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 'एक व्यक्ति की हालत थोड़ी गंभीर है, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई है। घटना में केवल 9 लोगों की जान गई है, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है।'

    निजी मंदिर में हुआ हादसा

    पुलिस का कहना है कि यह मंदिर सरकारी नहीं था। यह एक निजी मंदिर है, जिसका हाल ही में निर्माण हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा सीढ़ियों के पास लगी लोह की ग्रिल गिरने के कारण हुआ। लोगों का लगा कि कुछ गिर रहा है और सभी घबरा गए। पुलिस ने कहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई। लोग 6 फीट की ऊंचाई से गिरे, इससे एक व्यक्ति दूसरे पर गिर गया और हादसा हो गया।

    पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह दुर्घटना मालिक की गलती के कारण हुई है। उन्होंने पुलिस बंदोबस्त के लिए आवेदन नहीं किया था, न ही उन्हें अनुमति दी गई थी। पीएम मोदी ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है।

    आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगालापुडी अनीता ने कहा कि मंदिर पहली मंजिल की ऊंचाई पर स्थित है। जब भक्त ऊपर चढ़ रहे थे, तभी रेलिंग टूट गई और कोने में खड़े लोग गिर गए। कुछ लोग उनके ऊपर गिर गए। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)