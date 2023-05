सुलझ नहीं रही कांग्रेस की गुत्थी, आलाकमान से मिलने के बाद भी नहीं बदले पायलट के सुर; बोले- देखिये कल क्या...

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान की कांग्रेस इकाई में अंतर्कलह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की थी, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आवाज बुलंद की।

एक तरफ पार्टी दावा कर रही है कि दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को दिए गए 15 दिनों के अल्टीमेटम को लेकर कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।

सचिन पायलट ने टोंक में कहा,

उन्होंने कहा,

#WATCH | "Issues of corruption raised by me were discussed (before party leadership) in Delhi the day before yesterday. State govt has to act against corruption," says Congress leader Sachin Pilot on the 15-day ultimatum to Rajasthan CM Ashok Gehlot over inaction on the alleged… pic.twitter.com/jtaR5wv1f0— ANI (@ANI) May 31, 2023