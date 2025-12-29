दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर सियासी घमासान, थरूर और खुर्शीद का समर्थन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आरएसएस की संगठनात्मक मजबूती का हवाला देकर कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की बात कहने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने सियासी हलकों में बहस तेज कर दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने दिग्विजय सिंह के विचारों का समर्थन किया है, वहीं भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी की आंतरिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस के भीतर भी इस बयान को लेकर अलग-अलग सुर सुनाई दिए, हालांकि पार्टी नेताओं ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। दरअसल, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक से ठीक पहले शनिवार को दिग्विजय सिंह ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की थी।

इस पोस्ट में उन्होंने आरएसएस-बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का जिक्र करते हुए कहा था कि कैसे एक जमीनी कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में बैठकर सीखता है और आगे चलकर मुख्यमंत्री तथा फिर प्रधानमंत्री बनता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस संगठन को भी जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया था और कहा था कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने की लड़ाई में यह बेहद जरूरी है।

इस ट्वीट के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। आलोचनाओं के बीच रविवार को दिग्विजय सिंह ने अपने बयान का बचाव करते हुए साफ किया कि उन्होंने केवल आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे की बात की है, न कि उसकी विचारधारा की।

उन्होंने कहा, “मैंने जो कहना था, वह कह दिया है। मैं आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करता हूं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उनका संगठन मजबूत है।'' दिग्विजय ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और उनके बयान को लेकर पार्टी में फूट डालने की भाजपा की कोशिशें नाकाम होंगी।

उन्होंने भाजपा पर 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी और आरएसएस-बीजेपी की विचारधारा में बुनियादी अंतर है और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उनके मुताबिक, हर संगठन को समय-समय पर आत्ममंथन कर खुद को मजबूत करना पड़ता है। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संतुलित प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। थरूर के मुताबिक, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अनुशासन और जमीनी स्तर पर मजबूती जरूरी होती है। उन्होंने दिग्विजय के बयान को इसी संदर्भ में देखने की बात कही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि उनके बयान की शब्दावली और संदर्भ को समझना बेहद जरूरी है।

खुर्शीद ने कहा कि यह सोचना भी असंभव है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस या देश के हितों के खिलाफ कोई बात कहेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिग्विजय ने बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखी है और उनके बयान का मूल उद्देश्य कांग्रेस और देश को मजबूत करना है। हालांकि, खुर्शीद ने इस दौरान आरएसएस की विचारधारा पर तीखा हमला भी बोला।

उन्होंने फिल्म शोले का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह गब्बर सिंह के नाम से डर का माहौल बनाया जाता था, उसी तरह समाज को डर या भय के जरिए नहीं चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई डकैत भी मजबूत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने बच्चों को डकैत बनने की सीख दें।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि भाजपा दिग्विजय की पोस्ट की भावना को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस से कांग्रेस को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने विवाद को बेवजह करार देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पूरी तरह पार्टी के लिए समर्पित हैं और उनके बयान को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है।

भाजपा ने टाइमिंग पर उठाए सवाल भाजपा ने इस मुद्दे को कांग्रेस पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने लंबे समय बाद यह स्वीकार किया है कि भाजपा का संगठन मजबूत है।

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसते हुए राहुल गांधी की पार्टी के भीतर भूमिका और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने भी पूछा कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के आंतरिक मामलों को लेकर इस तरह का सार्वजनिक ट्वीट क्यों किया।