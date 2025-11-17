Language
    Delhi Blast: मेहबूबा मुफ्ती के बयान से भारी बवाल, BJP ने कहा- 'आतंकी बचाओ गैंग फिर हुआ सक्रिया'

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजनीति गरमा गई है। मेहबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। मुफ्ती ने सरकार पर कश्मीर की समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाने का आरोप लगाया। एनआईए ने धमाके के आरोपी को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है।

    Hero Image

    मेहबूबा मुफ्ती के बयान से भारी बवाल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। PDP प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जिसके बाद BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।

    शहजाद पूनावाला ने मेहबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का इक इकोसिस्टम आतंकियों को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्ती पहले भी बुरहान वानी जैसे आतंकियों को निर्दोष बता चुकी हैं। पूनावाला ने कहा कि ऐसे बयान देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और यह संदेश देते हैं कि आतंकवाद को राजनीति के नाम पर सही ठहराया जा सकता है।

    विपक्षा के नेताओं पर साधा निशाना

    उन्होंने कहा कि यह केवल मेहबूबा मुफ्ती का मामला नहीं है। पी. चिदंबरम और अबू आजमी जैसे नेताओं ने भी पहले ऐसे बयान दिए हैं जो आतंकवाद को परिस्थितियों का नतीजा बताते हैं। BJP प्रवक्ता का कहना है कि ये लोग वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय नीति से ऊपर रखते हैं।

    क्या कहा था मेहबूबा मुफ्ती ने?

    श्रीनगर में एक बैठक के दौरान मेहबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार दावा करती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की समस्याएं दिल्ली तक पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि अगर एक पढ़ा-लिखा युवा RDX बांधकर खुद को और दूसरों को मार देता है तो इसका मतलब है कि देश में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है।

    मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार वोटों के लिए हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इससे देश किस दिशा में जा रहा है यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन अब दिल्ली भी असुरक्षित हो रही है।

    NIA की कार्रवाई

    इस बीच, NIA अदालत ने आरोपी आमिर रशीद अली को 10 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। NIA के अनुसार, वह उस आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर साजिश रच रहा था, जिसने धमाका किया था। बता दें, 10 नवंबर को हुए रेड फोर्ट के पास ब्लास में 10 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे।

