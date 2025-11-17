महबूबा मुफ्ती के बयान का कांग्रेस नेता का समर्थन, जोड़ा कश्मीर का मुद्दा; मचा सियासी घमासान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद अब कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह धमाका कश्मीर में हो रहे अन्याय का परणाम भी हो सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव के समय ही ब्लास्ट क्यों होते हैं और इसकी जांच की मांग की।

दलवाई के बयान पर BJP की तीखी प्रतिक्रिया हुसैन दलवाई के बयान पर BJP ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे शुद्ध वोट बैंक राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह पुरानी आदत है कि वह ऐसे बयान देती है ताकि कुछ खास समूहों को खुश कर सके। भंडारी ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने 'होम-ग्रोनटेररिस्ट' की बात कही थी।

पी. चिदंबरम ने हाल ही में पोस्ट किया था कि देश में दो तरह के आतंकी होते हैं, एक विदेश से आए और दूसरे देश के अंदर पैदा हुए। उन्होंने कहा था कि हमें यह समझना चाहिए कि कौन-सी परिस्थितियां आम नागरिकों साथ ही पढ़े-लिखे लोगों को आतंकी बना देती हैं। उनके इस बयान को लेकर भी सियासत गर्म है।

RSS की बात पर संगीत रागी का बयान अपने बयान में हुसैन दलवाई ने यह भी कहा कि सरकार को RSS की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। इस पर 'RSS & Gandhi' किताब के लिखक संगीत रागी ने कहा कि यह आरोप बेतुका और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि RSS घाटी में सिर्फ सामाजिक काम करती है और किसी तरह की विभाजनकारी राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं है।

क्या कहा था मेहबूबा मुफ्ती ने? श्रीनगर में एक बैठक के दौरान मेहबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार दावा करती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की समस्याएं दिल्ली तक पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि अगर एक पढ़ा-लिखा युवा RDX बांधकर खुद को और दूसरों को मार देता है तो इसका मतलब है कि देश में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है।

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार वोटों के लिए हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इससे देश किस दिशा में जा रहा है यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन अब दिल्ली भी असुरक्षित हो रही है।