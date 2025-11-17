Language
    महबूबा मुफ्ती के बयान का कांग्रेस नेता का समर्थन, जोड़ा कश्मीर का मुद्दा; मचा सियासी घमासान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने धमाके को कश्मीर में अन्याय का परिणाम बताया और चुनाव के समय ही ब्लास्ट होने पर सवाल उठाया। भाजपा ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। वहीं, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर की समस्याएं दिल्ली तक पहुंच गई हैं। एनआईए ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है।

    मेहबूबा मुफ्ती के बाद कांग्रेस नेता का दिल्ली ब्लास्ट पर बयान (फोटो सोर्स- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद अब कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह धमाका कश्मीर में हो रहे अन्याय का परणाम भी हो सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव के समय ही ब्लास्ट क्यों होते हैं और इसकी जांच की मांग की।

    दलवाई के बयान पर BJP की तीखी प्रतिक्रिया

    हुसैन दलवाई के बयान पर BJP ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे शुद्ध वोट बैंक राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह पुरानी आदत है कि वह ऐसे बयान देती है ताकि कुछ खास समूहों को खुश कर सके। भंडारी ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने 'होम-ग्रोनटेररिस्ट' की बात कही थी।

    पी. चिदंबरम ने हाल ही में पोस्ट किया था कि देश में दो तरह के आतंकी होते हैं, एक विदेश से आए और दूसरे देश के अंदर पैदा हुए। उन्होंने कहा था कि हमें यह समझना चाहिए कि कौन-सी परिस्थितियां आम नागरिकों साथ ही पढ़े-लिखे लोगों को आतंकी बना देती हैं। उनके इस बयान को लेकर भी सियासत गर्म है।

    RSS की बात पर संगीत रागी का बयान

    अपने बयान में हुसैन दलवाई ने यह भी कहा कि सरकार को RSS की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। इस पर 'RSS & Gandhi' किताब के लिखक संगीत रागी ने कहा कि यह आरोप बेतुका और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि RSS घाटी में सिर्फ सामाजिक काम करती है और किसी तरह की विभाजनकारी राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं है।

    क्या कहा था मेहबूबा मुफ्ती ने?

    श्रीनगर में एक बैठक के दौरान मेहबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार दावा करती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की समस्याएं दिल्ली तक पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि अगर एक पढ़ा-लिखा युवा RDX बांधकर खुद को और दूसरों को मार देता है तो इसका मतलब है कि देश में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है।

    मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार वोटों के लिए हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इससे देश किस दिशा में जा रहा है यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन अब दिल्ली भी असुरक्षित हो रही है।

    NIA की कार्रवाई

    इस बीच, NIA अदालत ने आरोपी आमिर रशीद अली को 10 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। NIA के अनुसार, वह उस आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर साजिश रच रहा था, जिसने धमाका किया था। बता दें, 10 नवंबर को हुए रेड फोर्ट के पास ब्लास में 10 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे।

