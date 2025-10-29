'बिना कार वाले लड़कों से शादी नहीं करते लोग', शिवकुमार के बयान पर विवाद; तेजस्वी सूर्या का पलटवार वायरल 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर बेंगलुरु में विवाद खड़ा हो गया है। शिवकुमार ने टनल रोड प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए कहा कि आजकल लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों से नहीं करते जिनके पास कार नहीं होती।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि कार रखना अब सामाजिक जिम्मेदारी बन गया है और लोग अपने परिवार के साथ आराम से सफर करा चाहते हैं। शिवकुमार के इस बयान पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी सूर्या की तीखी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, "अब समझ आया कि टनल रोड ट्रैफिक नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या हल करने के लिए बन रही है। बिना कार वाले लड़कों से शादी न होने की...।" सूर्या ने कहा कि वे शिवकुमार से मिले थे और मेट्रो नेटवर्क को 300km तक बढ़ाने, 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी रखने और छोटी बस सेवाएं जोड़ने का सुझाव दिया था।