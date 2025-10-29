Language
    'बिना कार वाले लड़कों से शादी नहीं करते लोग', शिवकुमार के बयान पर विवाद; तेजस्वी सूर्या का पलटवार वायरल 

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग अपनी बेटियों की शादी बिना कार वाले लड़कों से नहीं करते। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि टनल रोड सामाजिक समस्या हल करने के लिए बन रही है। सूर्या ने मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने का सुझाव दिया, जबकि शिवकुमार ने कहा कि केवल बसें बढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा।

    Hero Image

    डीके शिवकुमार के कार वाले बयान पर विवाद (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर बेंगलुरु में विवाद खड़ा हो गया है। शिवकुमार ने टनल रोड प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए कहा कि आजकल लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों से नहीं करते जिनके पास कार नहीं होती।

    उन्होंने कहा कि कार रखना अब सामाजिक जिम्मेदारी बन गया है और लोग अपने परिवार के साथ आराम से सफर करा चाहते हैं। शिवकुमार के इस बयान पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

    तेजस्वी सूर्या की तीखी प्रतिक्रिया

    सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, "अब समझ आया कि टनल रोड ट्रैफिक नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या हल करने के लिए बन रही है। बिना कार वाले लड़कों से शादी न होने की...।" सूर्या ने कहा कि वे शिवकुमार से मिले थे और मेट्रो नेटवर्क को 300km तक बढ़ाने, 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी रखने और छोटी बस सेवाएं जोड़ने का सुझाव दिया था।

    तेजस्वी सूर्या ने क्या दिया था सुझाव

    शिवकुमार ने बताया कि सूर्या ने उन्हें एक प्रजेंटेशन दिया है और अधिकारियों से उसे देखने को कहा गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि बेंगुरु में ट्रैफिक पहले से ही ज्यादा है और सिर्फ बसें बढ़ाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। वहीं, सूर्या का कहना है कि टनल रोड से पर्यावरण को नुकसान होगा और ट्रैफिक की स्थायी समस्या का हल नहीं है।

