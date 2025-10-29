कौन हैं शिवांगी सिंह? राष्ट्रपति के साथ तस्वीर देख उड़ी मुनीर की नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयर फोर्स स्टेशन पर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से मुलाकात की। शिवांगी, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पाकिस्तान ने पहले दावा किया था कि उन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर ने इस झूठ को उजागर कर दिया। शिवांगी वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

राष्ट्रपति मुर्मू से मिलीं राफेल पायलट शिवांगी सिंह पाकिस्तान का झूठ बेनकाब (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)