PAK फिर बेनकाब, जिस राफेल पायलट को पकड़ने का किया था दावा; राष्ट्रपति ने उन्हीं के साथ खिंचवाई फोटो
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ अंबाला एयरबेस पर तस्वीर खिंचवाकर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। पाक मीडिया ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में शिवांगी का राफेल विमान मार गिराया गया। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के उस दावे को झूठा साबित कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शिवांगी सिंह को बंदी बना लिया गया है। भारत ने पहले ही इस दावे को गलत बताया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को अंबाला एयरबेस पर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ फोटो खिंचवाई है। ये कोई आम फोटो नहीं थी, बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान के नापाक प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने लाना था।
इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान जल भून गया होगा।
दरअसल पाक मीडिया का दावा था कि ऑपरेशन सिंदूर में शिवांगी सिंह का फाइटर जेट मार गिराया और उन्हें बंदी बना लिया गया था । लेकिन बुधवार सुबह अंबाला एयरबेस पर दोनों की तस्वीर ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की फजीहत कर दी है।
पाकिस्तान ने फैलाया था झूठ
मई में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल हैंडल्स के जरिए झूठ फैलाया गया कि भारत के कई विमान गिरा दिए। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि एक राफेल विमान भी गिराया गया जिसकी पायलट शिवांगी सिंह थी।
लेकिन राष्ट्रपति मुर्मु के साथ की तस्वीर ने पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है।
⚠️Propaganda Alert!— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 7, 2025
Beware of old images shared by pro-Pakistan handles in the present context!
An #old image showing a crashed aircraft is being circulated with the claim that Pakistan recently shot down an Indian Rafale jet near Bahawalpur during the ongoing #OperationSindoor… pic.twitter.com/LdkJ1JYuH0
भारत ने किया था फैक्ट चेक
भारत सरकार की फैक्ट-चेक यूनिट ने तब साफ कहा था, "पाक समर्थक सोशल मीडिया हैंडल्स का दावा झूठा है। शिवांगी सिंह कैद में नहीं हैं।"
वायुसेना ने भी तब पुष्टि की थी कि शिवांगी ड्यूटी पर हैं। वो भारत की पहली महिला पायलट हैं, जिन्होंने राफेल उड़ाया है। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने उन्हें मेंटर किया था, जो खुद पाकिस्तान में कैद होकर हीरो बनकर लौटे थे।
पाक के दावों की हकीकत
पाक ने कहा था छह भारतीय विमान गिराए। लेकिन सच तो ये है कि भारत का एक भी फाइटर नहीं गिरा था। उल्टा, पाक के छह विमान क्रैश हुए थे। इसमें चार अमेरिकी एफ-16, चीन के जेएफ-17 और एक बड़ा एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग प्लेन शामिल था। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस दावे के पक्ष में डेटा और वीडियो सबूत भी दिए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।