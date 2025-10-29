PAK फिर बेनकाब, जिस राफेल पायलट को पकड़ने का किया था दावा; राष्ट्रपति ने उन्हीं के साथ खिंचवाई फोटो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को अंबाला एयरबेस पर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ फोटो खिंचवाई है। ये कोई आम फोटो नहीं थी, बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान के नापाक प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने लाना था।

इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान जल भून गया होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल पाक मीडिया का दावा था कि ऑपरेशन सिंदूर में शिवांगी सिंह का फाइटर जेट मार गिराया और उन्हें बंदी बना लिया गया था । लेकिन बुधवार सुबह अंबाला एयरबेस पर दोनों की तस्वीर ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की फजीहत कर दी है।

पाकिस्तान ने फैलाया था झूठ मई में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल हैंडल्स के जरिए झूठ फैलाया गया कि भारत के कई विमान गिरा दिए। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि एक राफेल विमान भी गिराया गया जिसकी पायलट शिवांगी सिंह थी।