    'गले मिलने का नहीं हुआ फायदा', ट्रंप की ताजा टैरिफ धमकी पर भड़की कांग्रेस

    By Sanjay MishraEdited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:29 PM (IST)

    कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी को देश का अपमान बताया है। यह धमकी रूस से क्रूड आयात घटाने के लिए दी गई है ...और पढ़ें

    कांग्रेस ने ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती को लेकर तंज कसा

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस से क्रूड आयात घटाने के लिए भारत पर टैरिफ बढ़ाने के दबाव बनाने संबंधी टिप्पणी को देश का अपमान बताते हुए ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती को लेकर तंज कसा।

    पार्टी ने कहा कि ट्रंप भारत का बार-बार अपमान कर रहे और ''नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी इवेंट, जबरन गले मिलने'' से लेकर अमेरिकी नेता की प्रशंसा करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से देश को कोई फायदा नहीं हुआ है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत पर टैरिफ दबाव संबंधी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ''''व्हाइट हाउस में पीएम के अच्छे दोस्त ने भारत के प्रति अपना ''''कभी नरम, कभी गरम'''' वाला रवैया जारी रखा है। उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सामानों पर और ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा।

    वे सभी नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी इवेंट्स, वे सभी (जबरदस्ती के) गले मिलना, और अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स का बहुत कम फायदा हुआ है।'''' कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रम्प खड़े होकर भारत का मजाक उड़ा उसे नीचा दिखाते हुए हंस रहे हैं। जबकि ट्रंप के बगल में खड़े अमेरिकी सीनेटर का दावा है कि भारतीय राजदूत राष्ट्रपति को खुश रखने के लिए उनसे मिन्नते कर रहे हैं।

    सुप्रिया ने ट्रंप के हवाले से कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें खुश करने के लिए अमेरिका के दबाव में रूस से तेल का आयात कम कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति और सीनेटर की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बेशर्म गुंडे मेरे देश का मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आवाज, एक शब्द भी नहीं और वे कमजोर आदमी हैं जो भारत के सम्मान की रक्षा के लिए गुंडों के सामने खड़े नहीं हो सकते।