'सीतामढ़ी में सीता के जन्म का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं तो फिर क्यों...', कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सीतामढ़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने बिहार के विकास को लेकर राज्य में फिर से एनडीए की सरकार का भरोसा जताया।

पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार यहां विकास भी कर रही है और विरासत को भी सम्मान दे रही है। हम इस क्षेत्र को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा भी इसी प्लान का हिस्सा है। आपके दामाद जी तो खुद प्रभु श्रीराम हैं। अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब माता के मायके की बारी है। पुनौरा धाम की भव्यता अब पूरी दुनिया देखेगी।

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया बिहार के अपमान का आरोप पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बिहार की आस्था और मिथिला की सांस्कृतिक पहचान का अनादर करने का आरोप आरोप लगाया। कांग्रेस ने याद दिलाया कि संस्कृति मंत्रालय ने पहले संसद को बताया था कि सीतामढ़ी में माता सीता के जन्म का 'कोई ऐतिहासिक प्रमाण' नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राज्यसभा का पुराना रिकॉर्ड साझा किया और माफी की मांग की।