पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के इस राजफाश के बाद कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन संप्रग सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद सैन्य प्रतिशोध पर विचार किया था लेकिन अमेरिका के दबाव और कूटनीतिक सलाह के कारण ऐसा नहीं किया भाजपाई मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा- इसके लिए तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम और सोनिया गांधी को माफी मांगी चाहिए।

उन्होंने कहा- इसके लिए तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम और सोनिया गांधी को माफी मांगी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि भारत ने कांग्रेस द्वारा किए गए पापों की भारी कीमत चुकाई है वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने विपक्षी पार्टी पर 2011 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद स्थिति को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया।

रिजीजू ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब समय बदल गया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले को सहन नहीं करेगा।'' केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने चिदंबरम के साक्षात्कार का क्लिप साझा करते हुए लिखा- ''17 साल बाद, अब चिदंबरम स्वीकार करते हैं कि 26/11 को विदेशी शक्तियों के दबाव के कारण गलत तरीके से संभाला गया।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका व अन्य देशों के दबाव में संप्रग सरकार ने सैन्य प्रतिशोध नहीं किया।आइएएनएस के अनुसार, चिदंबरम की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा- ''यह बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। हम लंबे समय से यही कह रहे हैं। यह उनकी कमजोरी थी।