    बाबरी मस्जिद पर राजनाथ सिंह के दावे से तिलमिलाई कांग्रेस, नेहरू-सोमनाथ मंदिर का दिया हवाला

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस दावे को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद की मरम्मत सरकारी ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का जिक्र आते ही अक्सर सियासी गलियारों में विवाद छिड़ जाता है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद की मरम्मत करवाना चाहते थे। वहीं, अब कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

    कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। इसे लेकर कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्री सबूत के तौर पर मौजूद नहीं है।

    कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

    मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "नेहरू जी धार्मिक कार्यों के लिए सरकरी पैसे का इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह काम जनता के सहयोग से होना चाहिए।"

    मणिकम टैगोर के अनुसार,

    अगर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर, जो लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है, उसके लिए सरकारी पैसा देने से मना कर दिया था, तो वो बाबरी मस्जिद पर जनता का पैसा क्यों खर्च करने की सलाह देते?

    क्या था रक्षा मंत्री का बयान?

    रक्षा मंत्री ने यह बयान पूर्व उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था, "पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को जनता के पैसे से दोबारा बनवाना चाहते थे। अगर कोई उनके इस प्रस्ताव के खिलाफ था, तो वो सरदार पटेल थे। उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाने की इजाजत नहीं दी। थी"

    सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। सोमनाथ मंदिर के पुननिर्माण के लिए सरकार से एक पैसा नहीं लिया गया था। इसी तरह राम मंदिर के निर्माण में भी सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। इसमें जनता ने अपना सहयोग दिया है। यह है असली सेक्लुरिज्म।"

    कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा

    रक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए मणिकम टैगोर ने कहा, "राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है। यह राजनीति के गुजरे हुए कल को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति हमारे फाउंडर्स को नीचा दिखाने की है। इसीलिए वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं।"

