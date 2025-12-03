Language
    Video: 'भौ-भौ...', संसद में कुत्ता लाने पर गरमाई सियासत; रेणुका चौधरी का दिखा अलग अंदाज

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता लेकर पहुंचने पर विवादों में घिर गईं। सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोकने की कोशिश के बावजूद, वह परिसर में कुत्ते ...और पढ़ें

    कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता लेकर पहुंच गई थीं, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सत्तापक्ष ने रेणुका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, रेणुका का कहना है कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और वो सख्त कार्रवाई से नहीं डरती हैं।

    रेणुका चौधरी संसद में पहुंचते ही मीडिया के सवाल सुनकर कुत्ते की आवाज निकालने लगीं और 'भौ-भौ' करती नजर आईं। रेणुका चौधरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

    कुत्ता लाने पर क्या बोलीं रेणुका चौधरी

    राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी के अनुसार, "अगर को नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो उन्हें लाने दीजिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद में बैलगाड़ी लेकर आए थे। हिंदू धर्म में कुत्तों का काफी महत्व है। मैं किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।"

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि 71 वर्षीय रेणुका चौधरी उस समय विवादों में आ गईं, जब वो संसद परिसर में अपना कुत्ता लेकर पहुंच गई थीं। सुरक्षाबलों ने उन्हें दरवाजे पर रोकने की कोशिश की और उन्हें संसद में कुत्ता न लेकर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। कुछ ही देर में रेणुका चौधरी का कुत्ता उनकी कार में बैठकर वापस लौट गया, लेकिन संसद परिसर में कुत्ते की मौजूदगी को प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जा रहा है।

    Renuka Chowdhury Dogs

    संसद में कुत्ता लेकर पहुंची रेणुका चौधरी। फोटो- पीटीआई

    रेणुका ने दिया विवादित बयान

    हालांकि, यह मामला इतना न बढ़ता, लेकिन रेणुका चौधरी ने अपने बयान से इसे हवा दे दी है। उनके अनुसार, ऐसा कोई कानून नहीं है जो कुत्तों को संसद परिसर में आने से रोके। विवाद बढ़ने के बाद रेणुका चौधरी ने मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा, "संसद आते समय रास्ते में मुझे एक कुत्ता हादसे वाली जगह पर मिला। मैंने उसे अपनी कार में बिठा लिया। कार से मैं संसद में उतरी और कुत्ते को घर वापस भेज दिया।"

    रेणुका चौधरी ने यहां तक कह डाला, "काटने वाले लोग तो संसद के अंदर बैठे हैं और सरकार चला रहे हैं। उनके किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर मैंने एक जानवर की देखभाल कर ली, तो यह बहस का विषय बन गया है।"

