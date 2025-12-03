'नामदार कांग्रेस और कामदार पीएम', PM मोदी के AI वाले वीडियो पर बीजेपी का पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए 'चायवाला' नाम से एक वीडियो शेयर किया था। कांग्रेस के इस एआई वीडियो को लेकर विवाद शुरू हो गया था। वहीं, अब बीजेपी ने कांग्रेस की इस हरकत पर करारा पलटवार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के एआई वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि पीएम मोदी ओबीसी समुदाय और गरीब परिवार से आते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस कामदार पीएम के आगे नहीं टिक सकी। बीजेपी ने किया पलटवार शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "रेणुका चौधरी ने संसद का अपमान किया और अब रागिनी नायक पीएम मोदी का मजाक बना रही हैं। नामदार कांग्रेस, कामदार प्रधानमंत्री के सामने टिक नहीं सकी, इसलिए अब वो पहले की तरह उनके चायवाला होने पर तंज कस रहे हैं।"