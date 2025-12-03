Language
    'नामदार कांग्रेस और कामदार पीएम', PM मोदी के AI वाले वीडियो पर बीजेपी का पलटवार

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:50 AM (IST)

    PM Modi AI Video Controversy: कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 'चायवाला' दिखाते हुए एक AI वीडियो साझा करने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीज ...और पढ़ें

    शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को दिया जवाब। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए 'चायवाला' नाम से एक वीडियो शेयर किया था। कांग्रेस के इस एआई वीडियो को लेकर विवाद शुरू हो गया था। वहीं, अब बीजेपी ने कांग्रेस की इस हरकत पर करारा पलटवार किया है।

    बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के एआई वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि पीएम मोदी ओबीसी समुदाय और गरीब परिवार से आते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस कामदार पीएम के आगे नहीं टिक सकी।

    बीजेपी ने किया पलटवार

    शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "रेणुका चौधरी ने संसद का अपमान किया और अब रागिनी नायक पीएम मोदी का मजाक बना रही हैं। नामदार कांग्रेस, कामदार प्रधानमंत्री के सामने टिक नहीं सकी, इसलिए अब वो पहले की तरह उनके चायवाला होने पर तंज कस रहे हैं।"

    शहजाद पूनावाला के अनुसार,

    उन्होंने पीएम मोदी को 150 बार गालियां दी हैं। बिहार में उन्होंने पीएम मोदी की मां तक को नहीं बख्शा। लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे।

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि मंगलवार को कंग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने पीएम मोदी का एक AI वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'चायवाला' की भूमिका में नजर आ रहे थे। उन्होंने हाथ में चाय की केतली और चाय के गिलास पकड़े थे। यह वीडियो पोस्ट करते हुए रागिनी ने लिखा, "अब यह किसने किया है?" इसे लेकर सियासी गलियारों में संग्राम छिड़ गया है।

     (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

