'6 जनवरी को CM बनेंगे डीके शिवकुमार', कांग्रेस विधायक के दावे से कर्नाटक में चढ़ा सियासी पारा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से सियासी संग्राम अपने चरम पर था, जब मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को लेकर खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं है और ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री रहने वाले फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस के अंदर उठा-पटक चल रही थी।

इसके बाद सिद्दरमैया द्वारा शिवकुमार को ब्रेकफास्ट पर बुलाने और फिर कांग्रेस आलाकमान द्वारा दोनों को स्थिति ठीक करने के निर्देश के बाद माहौल शांत हो गया था। लेकिन, अब एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ सकता है। कर्नाटक के रामनगरा से कांग्रेस विधायक एचए इकबाल हुसैन ने बड़ा दावा किया है कि 6 जनवरी को शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं।

इकबाल हुसैने ने क्या आशंका जताई ? शनिवार को इकबाल हुसैन ने आशंका जताई है कि सीएम सिद्दरमैया अपना पद छोड़ सकते हैं और इसके बाद शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, "99% चांस है कि शिवकुमार 6 जनवरी को सीएम बन सकते हैं।" बता दें, इकबाल हुसैन को शिवकुमार का कट्टर समर्थक माना जाता है।

जब उनके 6 जनवरी की तारीख के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह तारीख कैसे सामने आई इसके बारे में पता नहीं, लेकिन सब यही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, "या तो 6 जनवरी को नहीं तो 9 जनवरी को वो सीएम बन सकते हैं।" इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने खुले तौर पर शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की मांग की थी।

भाजपा सांसद ने जी. परमेश्वर का किया समर्थन इधर, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और भाजपा सांसद वी. सोमन्ना ने कहा कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए गृह राज्य मंत्री जी. परमेश्वर का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने तुमकुरु में एक कार्यक्रम में कहा, "सत्ता मिलना भाग्य की बात है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर सिर्फ गृह मंत्री बनकर रह जाएंगे। हम उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि तुमकुरु के लोग भी उन्हें सीएम देखना चाहते हैं।"