'पूरा पाकिस्तान ले लो...', राजनाथ सिंह के 'सिंध' वाले बयान पर कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया; BJP पर लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों बड़ा बयान देते हुए लालकृष्ण आडवाणी की बातों का जिक्र करते हुए कहा था कि सीमाए कब बदल जाए ये कोई कह नहीं सकता और सिंध वापस भारत में मिल सकता है। इस बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रतिक्रिया दी है।

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए अल्वी ने कहा, "जब RSS प्रमुख बार-बार कहते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पहले भारतका हिस्सा थे तो सिर्फ सिंध की बात क्यों? अगर ऐसा ही है तो सेना को भेजकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों को भारत में मिला लो।"

कांग्रेस नेता का BJP पर आरोप कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जो माहौल को तनावपूर्ण बनाते हैं। उन्होंने कहा," ऐसी बातें सिर्फ क्षेत्र में तनाव बढ़ाती हैं और जनता को गुमराह करती हैं। देश में आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार भावनाएं भड़काने वाले बयान देती रहती है।"

राजनाथ सिंह का बयान बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के एक कथन का उल्लेख करते हुए कहा था कि सीमाएं बदलती रहती हैं और कौन जानता है कल सिंध फिर भारत में आ जाए। सिंध वह क्षेत्र है जिसे भारत की सभ्यता में खास जगह मिली है।