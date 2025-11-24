Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पूरा पाकिस्तान ले लो...', राजनाथ सिंह के 'सिंध' वाले बयान पर कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया; BJP पर लगाया आरोप

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 'सिंध' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे, तो सेना भेजकर उन्हें मिला लो। उन्होंने बीजेपी पर तनाव बढ़ाने वाले बयान देने का आरोप लगाया और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि सीमाएं बदलती रहती हैं और सिंध फिर भारत में आ सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजनाथ सिंह के 'सिंध' वाले बयान पर कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों बड़ा बयान देते हुए लालकृष्ण आडवाणी की बातों का जिक्र करते हुए कहा था कि सीमाए कब बदल जाए ये कोई कह नहीं सकता और सिंध वापस भारत में मिल सकता है। इस बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रतिक्रिया दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए अल्वी ने कहा, "जब RSS प्रमुख बार-बार कहते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पहले भारतका हिस्सा थे तो सिर्फ सिंध की बात क्यों? अगर ऐसा ही है तो सेना को भेजकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों को भारत में मिला लो।"

    कांग्रेस नेता का BJP पर आरोप

    कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जो माहौल को तनावपूर्ण बनाते हैं। उन्होंने कहा," ऐसी बातें सिर्फ क्षेत्र में तनाव बढ़ाती हैं और जनता को गुमराह करती हैं। देश में आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार भावनाएं भड़काने वाले बयान देती रहती है।"

    राजनाथ सिंह का बयान

    बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के एक कथन का उल्लेख करते हुए कहा था कि सीमाएं बदलती रहती हैं और कौन जानता है कल सिंध फिर भारत में आ जाए। सिंध वह क्षेत्र है जिसे भारत की सभ्यता में खास जगह मिली है।

    सिंध का क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है और 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि सिंध के कई मुसलमान मानते थे कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आब-ए-जमजम जिता पवित्र है।

    'अगर मुंबई हाथ से निकल गई तो...', BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे ने किसे दी चेतावनी?