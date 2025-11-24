'अगर मुंबई हाथ से निकल गई तो...', BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे ने किसे दी चेतावनी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ने लगी है और इसकी वजह है देश की सबसे बड़ी महानगरपालिका के आगामी चुनाव। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव को लेकर राज ठाकरे ने भी चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे का कहना है कि यह चुनाव मराठी समुदाय के लिए आखिरी अहम मौका है।

राज ठाकरे ने MNS के सभी कार्यकर्ताओं को BMC चुनाव के दौरान सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। रविवार को MNS कोंकण महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से सख्त निगरानी करने की अपील की है, जिससे इस चुनाव में धांधली न हो सके।