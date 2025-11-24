मुंबई में बनेगा 'पाताल लोक', मायानगरी को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए क्या है CM फडणवीस का प्लान?
Mumbai Traffic Problems: मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अगले सात सालों में अंडरग्राउंड टनल बनाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि ये टनल बांद्रा सी लिंक, बीकेसी और मुंबई एयरपोर्ट जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेंगी। इस परियोजना से 2032 तक मुंबई को जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है। खासकर बरसात के समय मुंबई की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम (Mumbai Traffic Problems) लग जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। मगर, अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को जाम से छुटकारा दिलाने का रोडमैप तैयार कर लिया है।
महाराष्ट्र सरकार अगले 7 सालों में मुंबई को नई अंडरग्राउंड टनल की सौगात देने वाली है। यह टनल बांद्रा सी लिंक से लेकर बीकेसी और मुंबई एयरपोर्ट जैसी अहम जगहों को आपस में जोड़ेगी। इससे मुंबई की औसत स्पीड 15-20 किलोमीटर से बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी।
CM फडणवीस ने की घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, "हम पाताल लोक बना रहे हैं, जो अंडरग्राउंड टनलों का जाल होगा और यह मुंबई की ट्रैफिक जाम की समस्या का निपटारा करेगा।" सीएम का कहना है कि मुंबई का 60 प्रतिशत ट्रैफिक पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे से आता है। ऐसे में वैकल्पिक रूट के बिना ट्रैफिक जाम की समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता है।
सीएम फडणवीस ने कहा-
बांद्रा सी लिंक से एक टनल बनाई जाएगी, जो बीकेसी को जोड़ेगी और दूसरी टनल मुंबई एयरपोर्ट की तरफ जाएगी। इससे बीकेसी पर जाम नहीं लगेगा और लोग कम से कम समय में मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे।
#WATCH | Mumbai | Addressing at the IIMUN Youth Sessions and Youth Connect, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "In the next 5-7 years, we will transform Mumbai... If we need to decongest Mumbai, the connectivity needs to be improved from North to South and East to West... The… pic.twitter.com/CpwgKO6LYk— ANI (@ANI) November 24, 2025
कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, टनल का यह काम अगले सात साल में पूरा होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो 2032 तक मुंबई को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।
यही नहीं, सीएम फडणवीस ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों को मेट्रो में तब्दील करने की बात कही है। उनका कहना है, "ट्रेन सेवा मेट्रो की तरह काम करेगी और इसके लिए किराए में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।"
