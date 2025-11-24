मुंबई में बनेगा 'पाताल लोक', मायानगरी को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए क्या है CM फडणवीस का प्लान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है। खासकर बरसात के समय मुंबई की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम (Mumbai Traffic Problems) लग जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। मगर, अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को जाम से छुटकारा दिलाने का रोडमैप तैयार कर लिया है।

महाराष्ट्र सरकार अगले 7 सालों में मुंबई को नई अंडरग्राउंड टनल की सौगात देने वाली है। यह टनल बांद्रा सी लिंक से लेकर बीकेसी और मुंबई एयरपोर्ट जैसी अहम जगहों को आपस में जोड़ेगी। इससे मुंबई की औसत स्पीड 15-20 किलोमीटर से बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी।

CM फडणवीस ने की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, "हम पाताल लोक बना रहे हैं, जो अंडरग्राउंड टनलों का जाल होगा और यह मुंबई की ट्रैफिक जाम की समस्या का निपटारा करेगा।" सीएम का कहना है कि मुंबई का 60 प्रतिशत ट्रैफिक पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे से आता है। ऐसे में वैकल्पिक रूट के बिना ट्रैफिक जाम की समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता है।