    'पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी से ज्यादा...' देवेंद्र फडणवीस ने प्रशांत किशोर को क्या दी नसीहत?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी की हार के बाद, देवेंद्र फडणवीस ने प्रशांत किशोर को राजनीति में संख्या के महत्व का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि विचारधारा से ज्यादा नंबर मायने रखते हैं। फडणवीस ने गठबंधन सरकारों के अनुभव और भाजपा की चुनावी सफलता का उदाहरण दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी को करारी हार मिली और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई।

    फडणवीस ने किशोर को सिखाया राजनीति का पाठ

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी की करारी हार के बाद BJP के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशांत किशोर को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में हमेशा आइडियोलॉजी से ज्यादा नंबर मायने रखते हैं।

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, 'डेमोक्रेसी चलाने के दो तरीके हैं... आइडियोलॉजी से या नंबरों से। लेकिन आप नंबरों के बिना आइडियोलॉजी का प्रचार नहीं कर सकते।'

    मुख्यमंत्री ने एक पब्लिक इवेंट में कहा, 'प्रशांत किशोर ने आइडियोलॉजी की बात की... लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली। पॉलिटिक्स में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। रेलिवेंस जरूरी है। और उसके लिए नंबरों की जरूरत होती है।'

    महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के हाल के उतार-चढ़ाव वाले इतिहास को देखते हुए, गठबंधनों पर फडणवीस के बेहद विचार अहम हैं, जिसमें पिछली दो सरकारों को दो तीन-पार्टी गठबंधन चलाते हुए देखा गया है।

    संख्या विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण: फडणवीस

    फडणवीस और शिंदे के बीच कुछ ऑफिस-बेयरर्स के चुनाव को लेकर और फडणवीस और पवार के बीच वोटर्स से किए गए वादों को लेकर अनबन की बातें पहले से ही चल रही हैं।

    उन्होंने कहा, 'हमारी आइडियोलॉजी भले ही मैच न करें... लेकिन हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चला सकते हैं। उन्होंने 1990 के दशक की ओर इशारा किया, जब भारत में छह अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर थे।

    उन्होंने कहा, '90 के दशक में PM रोज बदलते थे। तब से हम मैच्योर हो गए हैं और अपनी पार्टी की फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर दिया।

    बिहार चुनाव में किशोर की करारी हार 

    पोल स्ट्रैटेजिस्ट-पॉलिटिशियन प्रशांत किशोर की पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जीरो सीट जीती। उन्होंने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन में शामिल होने से भी इनकार कर दिया।

    जिससे भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए 'जंगल राज' के आरोप को हवा मिली और साथ ही, यह भी तर्क दिया कि मुसलमानों और यादवों के अपने कोर बेस के अलावा वोटर्स पर उनकी पकड़ कम है।