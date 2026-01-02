कर्नाटक के बल्लारी में बैनर विवाद पर हिंसक झड़प,कांग्रेस-जनार्दन रेड्डी समर्थकों में गोलीबारी; एक की मौत

डिजिटल डेस्क, बल्लारी। कर्नाटक के बल्लारी शहर में नए साल की पूर्व संध्या पर राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। 3 जनवरी को होने वाले महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम से पहले बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती विधायक गली जनार्दन रेड्डी (कल्याण राज्य प्रगति पक्ष - KRPP) के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस हिंसक संघर्ष में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

घटना जनार्दन रेड्डी के घर के सामने हुई मृतक की पहचान 28 वर्षीय राजशेखर (हुसैन नगर निवासी) के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर कांग्रेस समर्थक थे। राजशेखर को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। घटना जनार्दन रेड्डी के घर के सामने हुई, जब भरत रेड्डी के समर्थकों ने कथित रूप से उनके घर के सामने बैनर लगाने की कोशिश की। इससे पहले बहस हुई, फिर पत्थरबाजी और अंत में गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं।

दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी ने बैनर लगाने से इनकार किया और कहा, "शहर के अन्य हिस्सों की तरह सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाए गए हैं। वाल्मीकि समुदाय के लोग बैनर लगा रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। यह कार्यक्रम सभी दलों से ऊपर है। कुछ लोग बल्लारी में शांति नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, जबकि हमने किया है। मौत की जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी।"

जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए दूसरी ओर, जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक गोली दिखाते हुए कहा, "जैसे ही मुझे पता चला कि मैं कार से आ रहा हूं, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। कांग्रेस मुझे खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये भरत रेड्डी से जुड़े अपराधी और गुंडे हैं।"