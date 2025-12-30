बंगाल में चुनाव से पहले होगा खेला? दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बंगाली भाषी लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीएम से इन हमलों
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बंगाली बोलने वाले लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी ने प्रधानमंत्री से ऐसे हमलों को रोकने में मदद करने के लिए दखल देने की अपील की, उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हो सकती है।
चौधरी ने पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में कहा, "उनका (पश्चिम बंगाल के लोग) इकलौता अपराध यह है कि वे बंगाली भाषा बोलते हैं, जिसे संबंधित प्रशासन अक्सर पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के रूप में गलत समझता है और उन्हें घुसपैठिया माना जाता है।"
अधीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और वे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे हमलों के कारण इन इलाकों में समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है।कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ "सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने" का आग्रह किया है।
ओडिशा में हाल में हुई घटना
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके के 30 साल के प्रवासी मजदूर ज्वेल राणा की बुधवार को ओडिशा के संबलपुर में 'बीड़ी' को लेकर हुए झगड़े के बाद हत्या कर दी गई। इसके अलावा मुंबई में भी दो प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी होने के शक में गिरफ्तार किया गया है।
पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड ने यह भी कहा है कि उसे 10 महीनों में उत्पीड़न की 1,143 शिकायतें मिली हैं। जिसमें ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों के मामले हैं।
