कांग्रेस ने PM मोदी-ट्रंप की बातचीत में रूस से तेल नहीं खरीदने पर चर्चा छुपाने का लगाया आरोप, पार्टी ने उठाया सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में रूस से तेल नहीं खरीदने के मुद्दे पर हुई बात की जानकारी छुपाने का लगाया आरोप। पार्टी ने पीएम पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आपरेशन ¨सदूर रोकने से लेकर रूस से तेल खरीदने की सूचना पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से क्यों साझा की जा रही है और प्रधानमंत्री पर ऐसा कौन सा दबाव है कि वे इसे स्वीकार कर रहे हैं।

साथ ही तंज कसा कि पीएम मोदी जानकारी छुपाते हैं मगर ट्रंप उसे उजागर कर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा फोन पर बातचीत में दीवाली की शुभकमानाएं देने संबंधी पीएम मोदी के बुधवार को किए एक्स पोस्ट पर कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पहले इनकार किया जाता है कि कोई बातचीत नहीं हुई मगर बीते छह दिनों में चौथी बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की नीति की घोषणा की है।

कांग्रेस का आरोप प्रधानमंत्री ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच बातचीत हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें दीवाली की शुभकामनाए दीं।

जयराम ने तंज कसते हुए कहा कि जहां पीएम मोदी बातों को छुपा जाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें उजागर कर देते हैं और ट्रंप ने साफ कहा है कि दीवाली की शुभकामनाओं के अलावा उन्होंने मोदी से रूस से भारत के तेल आयात के बारे में भी बात की। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि तेल के इस आयात को बंद किया जाएगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे पहले भी ट्रंप ने 10 मई की शाम को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही कर दी थी। रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर पीएम मोदी से बातचीत के ट्रंप के बयान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा था कि उन्हें ऐसी किसी भी फोन बातचीत की जानकारी नहीं है।