    कांग्रेसी बोलते हैं कि लाड़ली बहनें पैसे मिलने पर दारू पी जाती हैं, CM मोहन बोले- मार्च 2026 तक लाल सलाम को कर देंगे अंतिम सलाम

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:30 PM (IST)

    मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लाड़ली बहनों को पैसे बांटने पर सवाल उठाती है और आरोप लगाती है कि बहनें पैसे से शराब पीती हैं। उन्होंने जनता से ऐसे कांग्रेसियों को सबक सिखाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बालाघाट में रोजगार बढ़ा रही है और किसानों को समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदेगी।

    मार्च 2026 तक लाल सलाम को कर देंगे अंतिम सलाम

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेसी बोलते है भाजपा सरकार फर्जी में लाड़ली बहनों को पैसे बांटती है। लाड़ली बहनें पैसे मिलते ही दारू पी जाती है। बहनें यह बात याद रखना, ऐसे कांग्रेसी यदि आपके गली मोहल्ले में आए तो हिसाब चुकता करना हैं। ये बात बुधवार को बालाघाट के कटंगी में कृषि उपज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहीं।

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस 20 साल से सरकार से बाहर है। जानवर की पूछ पोंगली में डालने पर भी सीधी नहीं होती टेढ़ी ही रहती है, कांग्रेसी की हालत भी वैसे ही है। पता नहीं क्या खाकर पार्टी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि बालाघाट के नाम से पहले अधिकारी डरते थे, आने की तो बात छोड़ों। सरकार ने कमर कस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 लाल सलाम को अंतिम सलाम करने का संकल्प हैं।

    आज सबको रोजगार मिल रहा है- मोहन यादव

    सीएम ने कहा कि पहले काम के अभाव में हमारा बच्चा मारा-मारा घूमता था। आज सबको रोजगार मिल रहा है। बालाघाट, डिंडोरी व मंडला तीन जिलों में 815 युवाओं को नई नियुक्ति दे रहे हैं। यहीं के बच्चे प्रशिक्षण लेकर गांव व अपनी सुरक्षा करेंगे। जो मार्ग में आड़े आएंगे, उसे ठिकाने लगाने काम करेंगे। पांच साल के अंदर धीरे-धीरे किसानों को 2700 गेहूं, 3100 के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदेंगे। हम भगवान राम वाले लोग हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहा है वो करके दिखाएंगे।

    गोवंश की हत्या स्वीकार नहीं करेंगे- मोहन यादव

    सीएम यादव ने कहा कि गोवंश की हत्या स्वीकार नहीं करेंगे। गोवंश के हत्यारों को पकड़ो तो कांग्रेसी हाय रे-हाय रे चिल्लाने लग जाते है। कांग्रेसी हत्यारों के रिश्तेदार है। कांग्रेसी बोलते थे कि भगवान राम को किसने देखा, अस्तित्व नहीं है वह तो काल्पनिक है। अब कह रहे राम हमारे भी है। तुमने तो राम नाम सत्य कर दिया था।

    सीएम डा. यादव ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किसानों खातों में सिंगल क्लिक से 377 करोड़ 12 लाख रुपये की बोनस राशि और 244.52 करोड़ का भूमिपूजन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, संपतिया उइके मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मप्र मौजूद थे।

