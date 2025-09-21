Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अयोध्या में मुस्कुरा रहे राम, मथुरा में मुस्कुराएंगे कृष्ण', वृंदावन में बोले एमपी के CM मोहन यादव

    By Vipin Parashar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:41 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वृंदावन में कहा कि जिस तरह अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे हैं वैसे ही मथुरा में श्रीकृष्ण मुस्कुराएंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बलिदानियों के लिए 11 लाख रुपये की सहायता राशि दी। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि मुनि के आश्रम का भी उल्लेख किया जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

    prefferd source google
    Hero Image
    अयोध्या में मुस्कुरा रहे राम, कृष्ण भी मुस्कुराएंगे: डॉ. मोहन यादव।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने रविवार को कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं। उसी तरह अब मथुरा में भी भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराएंगे।

    सीएम मोहन यादव वृंदावन में आपरेशन सिंदूर के बलिदानियों की सहायता के लिए आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कथा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 11 लाख रुपये की आर्थिक मदद सैनिक कल्याण बोर्ड में देने की घोषणा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का हेलीकाप्टर रविवार दोपहर डेढ़ बजे पवनहंस हेलीपैड पर उतरा। यहां से सड़क मार्ग होते हुए मुख्यमंत्री करीब दाे बजे केशवधाम पहुंचे। यहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा आपरेशन सिंदूर के बलिदानियों के सम्मान व आर्थिक मदद के लिए आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कथा श्रवण की।

    साध्वी सरस्वती दीदी द्वारा आपरेशन सिंदूर के बलिदानियों की श्रद्धांजलि के लिए श्राद्धपक्ष में प्रवचन किए जा रहे हैं। कथा प्रवचन के मध्य मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा वृंदावन भगवान श्रीकृष्ण की लीलाभूमि है। लेकिन, भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में सांदीपनि मुनि के आश्रम में ली थी।

    भगवान श्रीकृष्ण, बलराम एवं सुदामा ने सांदीपनि मुनि से शिक्षा ग्रहण की। यह स्थान पांच हजार वर्ष प्राचीन है। सरकार ने सांदीपनि स्कूल का सुंदरीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा आपरेशन सिंदूर में बलिदान हुए लोगों की मदद के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के आह्वान पर साध्वी सरस्वती दीदी श्राद्धपक्ष में श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कर रही हैं।

    ऐसे में वे मप्र सरकार की ओर से बलिदानियों के परिवारों की मदद के लिए 11 लाख रुपये सैनिक कल्याण बोर्ड में देने की घोषणा करते हैं। इस दौरान कथावाचक साध्वी सरस्वती दीदी ने भी सैनिक कल्याण बोर्ड में देने के लिए 11 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को सौंपा।

    इस दौरान जीएलए विवि के कुलाधिपति नारायणदास अग्रवाल, केशवधाम के निदेशक ललितजी, पूर्व राज्यमंत्री रविकांत गर्ग, ठाकुर धनंजय सिंह, संजय जादौन मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने वेदपाठी बटुकों का भी सम्मान किया।

    सीएम यादव ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि

    सीएम डा. मोहन यादव ने केशवधाम में पहलगाम व आपरेशन सिंदूर के बलिदानियों के लिए चल रही श्रीमद्भागवत कथा में बलिदानियों के चित्रों के समक्ष पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा देश को ऐसे बलिदानियों पर नाज है। श्राद्धपक्ष में बलिदानियों की आत्मशांति एवं परिवार की मदद के लिए श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया है।