'अयोध्या में मुस्कुरा रहे राम, मथुरा में मुस्कुराएंगे कृष्ण', वृंदावन में बोले एमपी के CM मोहन यादव

जागरण संवाददाता, मथुरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने रविवार को कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं। उसी तरह अब मथुरा में भी भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराएंगे। सीएम मोहन यादव वृंदावन में आपरेशन सिंदूर के बलिदानियों की सहायता के लिए आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कथा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 11 लाख रुपये की आर्थिक मदद सैनिक कल्याण बोर्ड में देने की घोषणा की।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का हेलीकाप्टर रविवार दोपहर डेढ़ बजे पवनहंस हेलीपैड पर उतरा। यहां से सड़क मार्ग होते हुए मुख्यमंत्री करीब दाे बजे केशवधाम पहुंचे। यहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा आपरेशन सिंदूर के बलिदानियों के सम्मान व आर्थिक मदद के लिए आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कथा श्रवण की।

साध्वी सरस्वती दीदी द्वारा आपरेशन सिंदूर के बलिदानियों की श्रद्धांजलि के लिए श्राद्धपक्ष में प्रवचन किए जा रहे हैं। कथा प्रवचन के मध्य मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा वृंदावन भगवान श्रीकृष्ण की लीलाभूमि है। लेकिन, भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में सांदीपनि मुनि के आश्रम में ली थी।

भगवान श्रीकृष्ण, बलराम एवं सुदामा ने सांदीपनि मुनि से शिक्षा ग्रहण की। यह स्थान पांच हजार वर्ष प्राचीन है। सरकार ने सांदीपनि स्कूल का सुंदरीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा आपरेशन सिंदूर में बलिदान हुए लोगों की मदद के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के आह्वान पर साध्वी सरस्वती दीदी श्राद्धपक्ष में श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कर रही हैं।

ऐसे में वे मप्र सरकार की ओर से बलिदानियों के परिवारों की मदद के लिए 11 लाख रुपये सैनिक कल्याण बोर्ड में देने की घोषणा करते हैं। इस दौरान कथावाचक साध्वी सरस्वती दीदी ने भी सैनिक कल्याण बोर्ड में देने के लिए 11 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को सौंपा।