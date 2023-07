'यह पक्षपात ही 'INDIA' गठबंधन की समस्या है', राहुल गांधी के बयान पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम 'INDIA' पर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी ने 'INDIA' नाम को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। जिस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। हालांकि, अब इस मामले में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा भी उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर राहुल गांधी पर हमला बोला है।

Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets "Mr Gandhi, this inherent bias is precisely the problem of I.N.D.I.A . Speak only against Manipur and punish those who speak for others. In BHARAT, our allegiance is towards each and every citizen- be it Manipur, or Rajasthan or West Bengal or… https://t.co/VccBwD4MIc pic.twitter.com/f2MQXFi2Ul