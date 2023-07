'आप हमें जो चाहें बुलाएं, लेकिन हम INDIA हैं', PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन का 'INDIA' नाम रखने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिद्दीन में भी इंडियन है। सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है। वहीं, अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि आप हमें जो चाहें बुलाएं, लेकिन हम INDIA हैं'।

Congress leaders Rahul Gandhi tweets "Call us whatever you want, Mr. Modi. We are INDIA. We will help heal Manipur and wipe the tears of every woman and child. We will bring back love and peace for all her people. We will rebuild the idea of India in Manipur" https://t.co/vXn9QXwWHo pic.twitter.com/l4MRgk57Ij