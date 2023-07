'ईस्ट इंडिया, PFI और इंडियन मुजाहिदीन में भी INDIA है, नाम रख लेने से कुछ नहीं होता' विपक्ष पर जमकर बरसे मोदी

नई दिल्ली, एएनआई। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल (BJP Parliamentary Party Meeting) की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime minister Narendra Modi), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा।

'INDIA के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता'

पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' पर कटाक्ष करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। इंडियन मुजाहिद्दीन के नाम में भी इंडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया जोड़ा था।

PM Shri @narendramodi and other senior leaders arrive for the BJP Parliamentary Party Meeting in New Delhi. pic.twitter.com/3Hk6q5wlwa July 25, 2023

'विपक्ष हताश और निराश है'

भाजपा संसदीय दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष हताश और निराश है और उसके आचरण से पता चलता है कि उसने विपक्ष में बने रहने का मन बना लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि लोगों के समर्थन से 2024 के चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आएगी और उनकी सरकार के अगले कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

'ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा'

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के आचरण से पता चलता है कि उसने लंबे समय तक स्थायी रूप से विपक्ष में रहने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है।

'हमें अपने पीएम पर गर्व है'

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें अपने पीएम पर गर्व है। हम 2024 में सत्ता में वापस आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पीएम मोदी ने बयान दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक विदेशी नागरिक ने की थी। आज लोग इंडियन मुजाहिदीन और इंडियन पीपुल्स फ्रंट जैसे नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

#WATCH | BJP MP Ravi Shankar Prasad, says "We are proud of our PM. We are coming back to power in 2024. PM Modi has given a statement that Indian National Congress, East India Company was founded by a foreign national. Today people are using names like Indian Mujahideen and… pic.twitter.com/XRpkEXl0eF— ANI (@ANI) July 25, 2023

विदेशी ने की थी कांग्रेस की स्थापना

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी नागरिक एओ ह्यूम ने की थी। मुजाहिदीन खुद को इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। पीएफआई खुद को 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' कहता है। नाम के साथ भारत जोड़ना फैशन बन गया है। वे (विपक्षी दल) शहरी नक्सली हैं और खुद को वैध बनाने के लिए भारत जोड़ रहे हैं।

#WATCH | BJP MP Nishikant Dubey says, "Indian National Congress was founded by AO Hume, a foreign national. Mujahideen call themselves Indian Mujahideen. PFI also calls itself 'Popular Front of India'. It has become fashionable to add India to the name. They (opposition parties)… pic.twitter.com/pt4EZ2te15— ANI (@ANI) July 25, 2023

'INDIA नाम से जनता गुमराह नहीं होगी'

बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि जो लोग राज करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके नाम ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे हैं। जनता गुमराह नहीं होगी।