    'ये तो थाइलैंड निकल जाते हैं', राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले आरोपों पर BJP का पलटवार, भाजपा नेताओं ने बोला हमला

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाजपा पर हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोप के बाद, भाजपा ने पलटवार किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को 'झूठ का रिसर्च सेंटर' कहा और इसे बिहार में संभावित हार से बचने का हथकंडा बताया। किरेन रिजीजू ने राहुल गांधी पर चुनाव के दौरान विदेश जाने और ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के भीतर के आरोपों का भी हवाला दिया।

    राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा चुनाव वोट चोरी कर जीता है तो भाजपा भी तीखे-पैने तीरों के साथ पलटवार के लिए सामने खड़ी हो गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें झूठ के रिसर्च सेंटर की संज्ञा दी और कहा कि राहुल के यह आरोप बिहार में होने वाली करारी हार से अपना सिर बचाने का एक हथकंडा मात्र हैं।

    वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने विदेशी महिला द्वारा हरियाणा में फर्जी वोट डालने के आरोप पर तंज कसा कि राहुल चुनाव के दौरान विदेश निकल जाते हैं, संसद सत्र के दौरान कंबोडिया-थाइलैंड निकल जाते हैं। फिर विदेश से प्रेरणा लेकर अपनी टीम से प्रोपेगेंडा बनवाकर देश का समय बर्बाद करते हैं।

    धर्मेंद्र प्रधान का RJD-कांग्रेस पर निशाना

    प्रधान ने कहा कि यह सबको पता है कि राहुल गांधी देश के संविधान, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली और जनता के मताधिकार में विश्वास नहीं रखते हैं। वह एक ऐसे आदर्श लोक में खोए हैं, जिसमेंउनको लगता है कि न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहें, वही सही। उनको भी पता है कि कांग्रेस, आरजेडी सहित पूरे महागठबंधन की स्थिति बिहार में पस्त है और जनता लगातार इन लोगों को नकार रही है।

    ये हर बार एक झूठ लेकर आते हैं, फिर वो झूठ का बम फुस्स हो जाता है। इसके बाद ये नया झूठ लेकर आते हैं। राहुल गांधी झूठ और फाल्स नैरेटिव के रिसर्च सेंटर बन चुके हैं। उनको अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। वहीं, किरेन रिजीजू ने कहा कि बिहार में दो दिन बाद मतदान है, लेकिन आज राहुल गांधी हरियाणा की कहानी सुना रहे थे।

    इससे साफ है कि बिहार में तो मुद्दा बचा ही नहीं, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा गढ़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कटाक्ष किया कि राहुल गांधी बार-बार कहते हैं कि एटम बम फूटने वाला है, लेकिन उनका यह एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? रिजीजू ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सेलजा ने पार्टी की हार पर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं पर ही आरोप लगाए थे।

    राहुल गांधी के आरोपों पर दिया जवाब

    अभी तीन दिन पहले कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारी, क्योंकि उनके अपने नेता ही काम नहीं कर रहे थे और पार्टी को जानबूझकर हरा रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी कहा कि पार्टी में जमीनी स्तर पर कोई तालमेल नहीं है।

    उनके अपने नेता ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि वो अपनी ही वजह से हारे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं। यह किस तरह की राजनीति है? वरिष्ठ भाजपा नेता ने दावा किया कि कांग्रेस के कई नेता बहुत दुखी हैं। उनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी पार्टी के नेता रहेंगे, कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती।

