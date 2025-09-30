Language
    राहुल को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज, वेणुगोपाल ने शाह को लिखा था पत्र

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    केरल पुलिस ने भाजपा नेता प्रिंटू महादेवन के खिलाफ राहुल गांधी को गोली मारने की टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता श्रीकुमार सीसी की शिकायत पर पेरामंगलम पुलिस ने कार्रवाई की। महादेवन ने एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान यह बयान दिया था जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल में प्रदर्शन किया।

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक टीवी चैनल पर परिचर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने जैसी टिप्पणी करने के आरोप में केरल पुलिस ने सोमवार को भाजपा नेता प्रिंटू महादेवन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

    केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्रीकुमार सीसी की शिकायत पर पेरामंगलम पुलिस ने मामला दर्ज किया है।अभाविप के पूर्व नेता महादेवन ने 26 सितंबर को एक मलयालम न्यूज चैनल पर बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की।

    क्या कहा था भाजपा नेता ने?

    उन्होंने कथित तौर पर कहा कि भारत में इस तरह का विरोध प्रदर्शन संभव नहीं है, क्योंकि यहां के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर राहुल गांधी की ऐसी कोई इच्छा है, तो गोलियां उनके सीने को चीर देंगी। बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केरल में महादेवन और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया।

    इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

    भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 (दंगे भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), धारा 353 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा था पत्र

    एएनआई के अनुसार, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस धमकी को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया और कहा कि गृह मंत्रालय को उनके लिखे पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर धमकी देने वाले भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    वेणुगोपाल ने भाजपा पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा, यह एक खुली धमकी है। मुझे नहीं पता कि केरल पुलिस इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

