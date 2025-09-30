राहुल को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज, वेणुगोपाल ने शाह को लिखा था पत्र

केरल पुलिस ने भाजपा नेता प्रिंटू महादेवन के खिलाफ राहुल गांधी को गोली मारने की टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता श्रीकुमार सीसी की शिकायत पर पेरामंगलम पुलिस ने कार्रवाई की। महादेवन ने एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान यह बयान दिया था जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल में प्रदर्शन किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक टीवी चैनल पर परिचर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने जैसी टिप्पणी करने के आरोप में केरल पुलिस ने सोमवार को भाजपा नेता प्रिंटू महादेवन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्रीकुमार सीसी की शिकायत पर पेरामंगलम पुलिस ने मामला दर्ज किया है।अभाविप के पूर्व नेता महादेवन ने 26 सितंबर को एक मलयालम न्यूज चैनल पर बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की।

क्या कहा था भाजपा नेता ने? उन्होंने कथित तौर पर कहा कि भारत में इस तरह का विरोध प्रदर्शन संभव नहीं है, क्योंकि यहां के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर राहुल गांधी की ऐसी कोई इच्छा है, तो गोलियां उनके सीने को चीर देंगी। बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केरल में महादेवन और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 (दंगे भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), धारा 353 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।