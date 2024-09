TMC विधायक लवली मैत्रा ने कसाइयों से की डॉक्टरों की तुलना, वीडियो साझा कर भाजपा ने लगाया आरोप

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि डॉक्टर विरोध के नाम पर कसाई बन रहे हैं। बंगाल के ग्रामीण इलाकों से गरीब और वंचित लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज को आते हैं। ये लोग निजी अस्पतालों का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। विरोध प्रदर्शन की वजह से उनका इलाज नहीं हो रहा है। क्या वे (डॉक्टर) इंसान हैं? क्या यह मानवता है।

TMC MLA Lovely Maitra compares protesting Doctors to butchers

She also happens to be wife of an IPS in Kolkata Police who have been issuing notices and summons to doctors

Why so much hate against protesting doctors? Just because they are holding Mamata Govt and her police… pic.twitter.com/ifmighrFHI— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) September 3, 2024