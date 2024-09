बंगाल में रेप विरोधी 'अपराजिता' विधेयक पेश, 10 दिन में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान

यह भी पढ़ें: अब बंगाल के वीरभूम में नर्स के साथ छेड़छाड़, स्ट्रेचर पर लेटे-लेटे मरीज ने की गंदी हरकत

#WATCH | Kolkata: At the West Bengal Assembly, CM Mamata Banerjee says, "I would like to thank all my brothers and sisters and say that every day I will fight to protect the rights of girls...It is a matter of repeating history and fighting to protect girls' rights...43 years ago… pic.twitter.com/TA5KIbZ0gR— ANI (@ANI) September 3, 2024