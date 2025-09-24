Language
    Bihar Chunav: '85 वर्ष बाद क्यों आया बिहार का ख्याल'? भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए कई गंभीर सवाल

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:30 PM (IST)

    भाजपा ने कांग्रेस पर बिहार में 85 साल बाद कार्यसमिति की बैठक करने पर कटाक्ष किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बैठक महागठबंधन में अधिक सीटें पाने की लड़ाई है। उन्होंने कांग्रेस पर बिहार की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार पर चुप रहने का जवाब देना होगा।

    भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए कई गंभीर सवाल (X- @INC4Bihar)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बिहार में 85 वर्ष बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक पटना में करने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर सियासी निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि यह महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीटें पाने की लड़ाई का हिस्सा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के अनुसार इतने वर्षों बाद कांग्रेस को बिहार में यह बैठक करने का ख्याल वहां की जनता के साथ छलावा है।

    बिहार और कांग्रेस के संबंधों का इतिहास कुरेदते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डा. राजेंद्र प्रसाद ने सादगी और संवैधानिक आचरण के नए मानदंड स्थापित किए। साथ ही दावा किया कि सच्चाई यह भी है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके राष्ट्रपति बनने के पक्ष में नहीं थे। आरोप लगाया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस ने जेल में डाला और बाबू जगजीवन राम को भी प्रधानमंत्री बनने से रोका।

    कांग्रेस ने हमेशा बिहार की उपेक्षा की- रविशंकर प्रसाद

    कांग्रेस आज बिहार को याद कर रही है, लेकिन अतीत में उसने हमेशा बिहार की उपेक्षा ही की। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सवाल यह है कि चारा हो या रेलवे घोटाला कांग्रेस ने कभी लालू प्रसाद यादव का विरोध नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद की सरकार में खौफ, अपहरण, लूट और भ्रष्टाचार फैला था, तब कांग्रेस उनके पीछे खड़ी रही।

    आज जब कांग्रेस बिहार में अपनी कार्यसमिति बैठक कर रही है तो उसे इन अतीत के सवालों का जवाब देना होगा और स्पष्ट करना होगा कि लालू प्रसाद जैसे नेताओं के भ्रष्टाचार और अपराध पर वह हमेशा चुप क्यों रही?

    सुबूत नहीं, प्रचार से चुनाव प्रणाली की संप्रभुता हिलाना चाहते राहुल: पूनावाला

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक विदेशी अखबार को दिए साक्षात्कार को लेकर भी भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए दावा किया कि विदेशी मीडिया में चुनावी प्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं पर बिना प्रमाण के आरोप लगाकर माहौल बना रहे हैं।

    कांग्रेस नेता के इस साक्षात्कार का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि भारत की चुनावी प्रणाली की साख को चुनौती देते हुए सार्वजनिक दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस की रणनीति है। ताकि चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर विरोध पैदा किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त भारत की चुनावी प्रणाली को राहुल गांधी द्वारा संकटग्रस्त दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।

