Rahul Gandhi को पानी-पानी कर देंगे बिहार के वोटर... BJP और JDU के नेताओं ने तेजस्वी यादव को सुनाई खरी-खोटी

Bihar Elections 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा में कुछ दिन बचे हैं इस क्रम में भागलपुर के कहलगांव में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में दो ठग घूम रहे हैं। इन्हें बिहार चुनाव 2025 में वोटर मजा चखाएंगे।

संवाद सूत्र, कहलगांव। Bihar Elections 2025 भागलपुर के कहलगांव में शारदा पाठशाला मैदान में कहलगांव विधानसभा स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में सभी पांचों घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह एवं संचालन भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह ने किया। सम्मेलन में आए सभी अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान पार्षद प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार में दो ठग घूम रहे हैं इससे सचेत ,सजग, सावधान रहने की जरूरत है। इसमें एक दिल्ली का दूसरा बिहार का है। पहले कांग्रेस एवं राजद वोट चोरी कर, बूथ कब्जा कर मतदाताओं को मत देने से वंचित कर चुनाव जीतकर सरकार बनाते थे। जब बूथ कब्जा, बूथ लूट रुका तो वोट चोरी की अफवाह फैला रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हाथ में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। जबतक एनडीए की सरकार है कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है।

पीएम व उनकी मां के प्रति अपशब्द का बदला जनता लेगी : विधायक विधायक प्रो ललित मंडल ने कहा कि सम्मेलनों में सभी जगह पर जनसैलाब उमड़ रहा है फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री एवं उनकी मां के प्रति अपशब्द का बदला बिहार की जनता लेगी। विधायक प्रणव यादव ने कहा कि बिहार के विकास के लिए पुनः एनडीए उम्मीदवार को जिताने एवं महागठबंधन के झांसे में नहीं आने की अपील की। कहलगांव के विधायक पवन कुमार यादव ने अतिथियों, सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। कहा प्रधानमंत्री का भागलपुर पर विशेष ध्यान है।