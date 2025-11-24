'घुसपैठियों से सत्ता कब्जाने की 'साजिश' का हिस्सा हैं विपक्ष की आपत्तियां', BJP का राहुल-ममता पर निशाना
भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर मतदाता सूची की समीक्षा पर आपत्तियां जताने के लिए हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि विपक्ष घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास कर रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर चुनावी मतदाता सूची की चल रही विशेष गहन समीक्षा (एसआइआर) के प्रति उनकी आपत्तियों को लेकर हमला बोला और आरोप लगाया कि ये आपत्तियां भारत में घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने की 'साजिश' का हिस्सा हैं।
कट्टरपंथियों का समर्थन प्राप्त करके सत्ता में आने का सपना देश के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, ''मैकाले, माओ और मार्क्स के विचारों ने ऐसे लोगों के मन को प्रदूषित कर दिया है।" भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल और अन्य राज्यों में एसआईआर का यह प्रयास आवश्यक है ताकि कोई भी व्यक्ति 'विदेशी घुसपैठियों' के माध्यम से भारत या इसके किसी भी राज्य में सत्ता पर कब्जा करने में सफल न हो सके।
ममता और राहुल पर साधा निशाना
उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के खिलाफ ''बेजा'' आरोप लगाने और चुनाव जीतने के लिए ''गलत जानकारी'' का प्रचार-प्रसार करने का आरोप लगाया।
त्रिवेदी ने कहा, ''कुछ राज्यों में 'विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए' के कुछ घटक जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के प्रयासों के खिलाफ प्रयास कर रहे हैं, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। कहीं न कहीं, ये राजनीतिक दल 'घुसपैठियों' के संदिग्ध मतदाताओं के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने की चल रही साजिश का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे राज्यों में मतदाता सूची को साफ करने की संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है।''
भाजपा नेता ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड के कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी ने खुले तौर पर लोगों से कहा है कि यदि ब्लाक स्तर के अधिकारी (बीएलओ) उनसे जानकारी मांगने आते हैं, तो उन्हें बंद कर दें। उन्होंने आइएनडीआइए से पूछा कि क्या यह ''निंदनीय'' आह्वान ''लोकतंत्र को बंधक बनाने'' के बराबर नहीं है।
सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा?
ऐसी स्थितियां इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ बेजा आरोप लगा रहे हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री ''अप्रत्यक्ष रूप से मतदाता सूची के संशोधन पर उत्तेजक भाषण'' दे रही हैं। त्रिवेदी ने कहा, ''वे कहते हैं कि भारत में पंथनिरपेक्षता खतरे में है। जबकि भारत खतरे में है क्योंकि झूठी पंथनिरपेक्षता है।''
