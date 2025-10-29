'I.N.D.I गठबंधन की जुबान पर संविधान, मन में शरीया की दुकान', भाजपा का विपक्ष पर करारा हमला
भाजपा ने विपक्षी गठबंधन आईएनडीआइए पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। असम में कांग्रेस के मंच से बांग्लादेश का राष्ट्रगीत गाए जाने पर भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है और टीएमसी बाहरी लोगों को मतदाता बनाने की साजिश रच रही है। आईएनडीआइए पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआइए के कई ताजा उदाहरणों का संदर्भ लेते हुए भाजपा ने उस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। असम में पार्टी के मंच से बांग्लादेश का राष्ट्रगीत गाए जाने को लेकर खास तौर पर भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए तीखे शब्दों में प्रहार किया।
राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पाकिस्तान का राष्ट्रगीत पहले से गा रही कांग्रेस अब बांग्लादेश का भी राष्ट्रगीत गा रही है। एसआईआर का विरोध कर रही पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और बिहार में मुखर राजद को भी आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि आईएनडीआइए की जुबान पर संविधान है, जबकि मन में वोटबैंक और शरीया की दुकान है।
'कांग्रेस अब बांग्लादेश की कद्रदान बन गई'
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की कद्रदान बन गई है। असम में कांग्रेस के मंच से बांग्लादेश का राष्ट्रगीत गाया जाना इसका ताजा प्रमाण है। कांग्रेस और उसके नेता वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते रहे हैं, जिससे देश की एकता और सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ है।
उन्होंने कहा कि एसआइआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कांग्रेस और टीएमसी केवल वोटबैंक बचाने के लिए कर रहे हैं। बंगाल में टीएमसी नेता खुलेआम चुनाव आयोग और भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकियां दे रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और टीएमसी को इस पर जवाव देना चाहिए।
भाजपा का कांग्रेस पर निशाना
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जुबान पर संविधान रखने वाले और मन में वोटबैंक की दुकान चलाने वाले अब सिर्फ बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों या रोहिंग्याओं के साथ ही नहीं, बल्कि आधिकारिक रूप से भारत को टुकड़े-टुकड़े करने के एजेंडे पर भी उतर आए हैं। हाल ही में देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से को किसी अन्य देश का हिस्सा बताने की मानसिकता उजागर हुई। यूपीए शासनकाल में करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बसाया गया।
आरोप लगाया कि कांग्रेस का पाकिस्तान और उसके एजेंडे से गहरा रिश्ता रहा है। आइएनडीआइए को निशाने पर लेते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो या डीएमके, सभी में आज तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बाहरी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में है और टीएमसी खुले तौर पर बाहरी लोगों को मतदाता बनाकर रखने के लिए दंगे भड़काने की साजिश कर रही है और धमकियां दे रही है।
