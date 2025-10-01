Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR Final List: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले विपक्ष बना रही ये रणनीति, काटे और जोड़े गए नामों से लेकर क्या है पूरा प्लान?

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:07 PM (IST)

    बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर जारी संग्राम के बीच प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर विपक्षी पार्टियां शांत हैं। कांग्रेस समेत अन्य दल चुनावी विशेषज्ञों से मतदाता सूची का अध्ययन करा रहे हैं। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले कथित गड़बड़ियों को सामने लाने की तैयारी में हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में विपक्ष

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर जारी संग्राम के बीच बुधवार को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर विपक्षी पार्टियों ने खामोशी रखते हुए भले ही तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मगर इसमें संदेह नही कि दशहरा के बाद विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में हुई गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को अपने सवालों के साथ कसौटी पर कसेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस समेत बिहार में विपक्षी खेमे के अन्य दलों ने खास तौर पर अपने चुनावी तथा कानूनी विशषेज्ञों को ड्राफ्ट तथा अंतिम मतदाता सूची के विरोधाभासी पहलुओं से लेकर जोड़े या काटे गए नामों की संख्या समेत अन्य पहलुओं का गहराई से अध्ययन करा रहे हैं। विपक्षी दल सात अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होनेवाली सुनवाई से पहले अंतिम मतदाता सूची में हुई कथित गड़बड़ियों को सामने लाने की पूरी तैयारी में हैं।

    एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर पहले ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ले जा चुके विपक्षी दल अब अंतिम मतदाता सूची में काटे और जोड़े गए नामों से लेकर इस दौरान पूरी प्रक्रिया की खामियों को उजागर कर चुनाव आयोग को घेरने को लेकर आश्वस्त हैं।

    विपक्ष ने SIR पर उठाए गंभीर सवाल

    बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर हमलावर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अंतिम मतदाता सूची को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के प्रश्न पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतकार ने कहा कि यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर विषय है और बिना आकलन किए तात्कालिक टिप्पणी की जरूरत नहीं। पार्टी के चुनावी तथा डाटा विशेषज्ञ बिहार अंतिम सूची का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं।

    कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा पार्टी के शीर्षस्थ कानूनी सलाहकार वरिष्ठ सांसद अभिषेक सिंघवी एसआईआर के पूरे मसले पर पार्टी की सियासी और कानूनी रणनीति की सीधे निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एसआईआर की खामियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजनीतिक मोर्चे तक आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के रणनीतिकार पार्टी के शिखर नेतृत्व से भी सीधे संपर्क में हैं।

    राहुल गांधी दक्षिणी अमेरिकी देशों के दौरे पर

    लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी दक्षिणी अमेरिकी देशों के दौरे पर हैं मगर वेणुगोपाल तथा अन्य रणनीतकारों से उनका निरंतर संवाद बना हुआ है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हार्ट में बुधवार को बेंगलुरू के एक अस्पताल में पेस मेकर लगाया गया मगर पार्टी नेताओं के अनुसार वे अगले दो-तीन दिन में ही जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन बैठकों का सिलसिला शुरू कर देंगे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Voter List: बिहार में नई वोटर लिस्ट आने के बाद अब क्या करेंगे राजद-कांग्रेस? खुद बताई रणनीति