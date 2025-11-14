बिहार में महागठबंधन की हार पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- यूपी में...

बिहार चुनाव में किसे कितनी सीटें?

अब तक के रुझानों में बीजेपी 82 सीटों पर आगे है, जबकि जदयू 75 सीटों पर आगे है। वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन को झटका लगता दिख रहा है। राजद 62 और कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, लेफ्ट 2 सीटों पर आगे है। VIP 1 सीट पर आगे है। शुरुआती रुझानों की मानें तो महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस की सीटों पर मिली है।