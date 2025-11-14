बिहार में महागठबंधन की हार पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- यूपी में...
अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SIR ने जो खेल बिहार में खेला, वह अब अन्य राज्यों में नहीं हो पाएगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने 'पीडीए प्रहरी' को भाजपा के मंसूबों को नाकाम करने के लिए चौकन्ना रहने की बात कही।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में चुनाव के रुझानों में NDA 190 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महागठबंधन महज 49 सीटें पर आगे चल रही है। रुझानों के आधार पर एनडीए की सरकार में बिहार में बनती दिख रही है। इस रुझान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है।
उन्होंने लिखा, "बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे। CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है।"
बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे।CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा।…— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 14, 2025
बिहार चुनाव में किसे कितनी सीटें?
अब तक के रुझानों में बीजेपी 82 सीटों पर आगे है, जबकि जदयू 75 सीटों पर आगे है। वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन को झटका लगता दिख रहा है। राजद 62 और कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, लेफ्ट 2 सीटों पर आगे है। VIP 1 सीट पर आगे है। शुरुआती रुझानों की मानें तो महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस की सीटों पर मिली है।
