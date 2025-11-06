Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पहले मतदान फिर जलपान...', बिहार में वोटरों से पीएम मोदी ने की अपील

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:26 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं से आगामी चुनावों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने 'पहले मतदान, फिर जलपान' का नारा दिया और लोगों को लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से विशेष रूप से मतदान करने की अपील की और हर वोट को बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार की जनता से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाताओं को बधाई दी और उनसे सभी कामों से पहले मतदान को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा, "पहले मतदान, फिर जलपान।"

    प्रधानमंत्री मोदी ने X पर पोस्ट किया, "बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला फेज है। विधानसभा चुनाव के इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस अवसर पर, राज्य के मेरे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। याद रखें - पहले मतदान, फिर जलपान।"

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे राज्य की 243 सीटों वाले 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू हो गया, जिसमें लगभग 3.75 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा और सुरक्षा कारणों से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय घटाकर शाम 5 बजे कर दिया गया है।

    पहले चरण में राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव, भाजपा नेता सम्राट चौधरी और मंगल पांडे तथा जदयू के श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के भाग्य का फैसला होगा।

    बाहुबली नेता अनंत सिंह और तेज प्रताप यादव भी पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, 10.72 लाख 'नए मतदाता' हैं और 7.78 लाख मतदाता 18-19 वर्ष आयु वर्ग के हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, इन निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 6.60 करोड़ है।

    यह भी पढ़ें: 'भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं', केंद्रीय मंत्री ने पाक को लताड़ा

     