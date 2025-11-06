'पहले मतदान फिर जलपान...', बिहार में वोटरों से पीएम मोदी ने की अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार की जनता से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है।

X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाताओं को बधाई दी और उनसे सभी कामों से पहले मतदान को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा, "पहले मतदान, फिर जलपान।"

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर पोस्ट किया, "बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला फेज है। विधानसभा चुनाव के इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस अवसर पर, राज्य के मेरे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। याद रखें - पहले मतदान, फिर जलपान।"