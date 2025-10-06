Bihar Polls 2025: इन 17 बदलावों के साथ बिहार में होगा चुनाव, नई पहल पूरे देश में लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारिओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। 6 और 11 नवंबर को बिहार चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को होगी।

प्रेस कॉन्फ्रंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि, 'मतदाता सूचियों के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के ठीक बाद होने वाले ये चुनाव देश के बाकी अन्य हिस्सों में वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए अहम साबित होगा।