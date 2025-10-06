Bihar Polls 2025: इन 17 बदलावों के साथ बिहार में होगा चुनाव, नई पहल पूरे देश में लागू
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद होने वाले ये चुनाव वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए अहम साबित होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारिओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। 6 और 11 नवंबर को बिहार चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को होगी।
प्रेस कॉन्फ्रंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि, 'मतदाता सूचियों के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के ठीक बाद होने वाले ये चुनाव देश के बाकी अन्य हिस्सों में वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए अहम साबित होगा।
🗓️#SCHEDULE for the GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF BIHAR 2025 - Two Phases
Details 👇#Bihar #BiharElections2025 pic.twitter.com/ZeTBbpX32O— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
इन 17 बदलाव के साथ ऐसे कराया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव
- बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
- EPIC कार्ड की फ्री डिलीवरी
- BLO के लिए फोटो आईडी कार्ड
- मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुविधा
- क्लियर वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप (VIS) - मतदाताओं के सत्यापन के लिए सीरियल और भाग संख्या प्रमुखता से छपी होगी
- वन स्टॉप डिजिटल प्लैटफॉर्म- इलेक्शन से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी ECINet ऐप के जरिये यूजर्स को मिल सकेगी
- एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 वोटर दे सकेंगे वोट
- मतदान केंद्र से 100 मीटर के बाहर उम्मीदवार बूथ की मिलेगी अनुमति
- मतदान केंद्रों की 100 प्रतिशत वेब कास्टिंग
- डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट
- बूथ लेवल के एजेंट्स की ट्रेनिंग
- बूथ लेवल के अधिकारीयों की ट्रेनिंग
- बूथ लेवल के पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग
- अधिकारियों के लिए बढ़ेगा पारिश्रमिक
- ईवीएम बैलट पेपर के लिए दिशानिर्देश
- संशोधित डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट,
- VVPAT काउंटिंग के बेमेल होने की दिशा में पोस्टल बैलेट की स्ट्रीमलाईनिंग काउंटिंग
